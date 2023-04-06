Son ankette 'Muharrem İnce' detayı! Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy oranı dikkat çekti

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklandı. Seçimlere az bir süre kala siyasetin gündemi hareketlenirken partiler ve ittifakların oy oranlarına yönelik yapılan anketler de yakından takip ediliyor. Yöneylem Araştırmanın yaptığı ankette Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'ye oy verenler, ilk turun kaderini belirlerken ikinci turda CHP lideri Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında 10 puan farkla zafere ulaşıyor.

İLK TURDA 'MUHARREM İNCE' DETAYI

Yöneylem Araştırma tarafından 27 il, 26 bölgede yapılan 'Mart 2023' çalışması kamuoyu ile paylaşıldı.

"14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda aşağıdaki adaylardan hangisine oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar, kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtıldığında şöyle şekillendi:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.4,

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41.6,

Muharrem İnce: Yüzde 9.1,

Sinan Oğan: Yüzde 2.9

KILIÇDAROĞLU'NDAN YÜZDE 10'LUK FARK

Bu sonuçlar seçimde ikinci turu işaret ettiğinden, devamında katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalacak olursa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a mı, Kemal Kılıçdaroğlu'na mı verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Buna verilen cevaplar da, kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtıldığında şu şekilde oldu:



Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 55.1

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44.9.

İNCE'YE OY VERENLER, İKİNCİ TURDA NE YAPACAK?

Bu sonuçların ardından katılımcıların Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye bakışı gündeme geldi. İlk turda İnce’ye oy vereceğini söyleyen yüzde 8,6 (kararsızlar dağıtılmadan) oranındaki kitlenin ikinci tur tercihi şöyle oldu:

Yüzde 60.7: Kemal Kılıçdaroğlu

Yüzde 17.4: Recep Tayyip Erdoğan

Yüzde 4.5: Kararsızım

Yüzde 17.4: Oy kullanmam



