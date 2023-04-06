HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Seçim
  4. Son ankette 'Muharrem İnce' detayı! Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy oranı dikkat çekti

Son ankette 'Muharrem İnce' detayı! Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy oranı dikkat çekti

06.04.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere yaklaşılırken yapılan anketler kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor. Yapılan son ankette yer alan sonuçlar dikkat çekti. Yöneylem Araştırma tarafından yapılan ankette ilk turda Memleket Partisi Genel Başkanı İnce detayı öne çıkarken, ikinci turda CHP lideri Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında 10 puan farkla zafere ulaşıyor.

Son ankette 'Muharrem İnce' detayı! Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy oranı dikkat çekti

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklandı. Seçimlere az bir süre kala siyasetin gündemi hareketlenirken partiler ve ittifakların oy oranlarına yönelik yapılan anketler de yakından takip ediliyor. Yöneylem Araştırmanın yaptığı ankette Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'ye oy verenler, ilk turun kaderini belirlerken ikinci turda CHP lideri Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında 10 puan farkla zafere ulaşıyor.

thumbs_b_c_30d9a2ef2b955a9e80b0b0b943b66d52

İLK TURDA 'MUHARREM İNCE' DETAYI

Yöneylem Araştırma tarafından 27 il, 26 bölgede yapılan 'Mart 2023' çalışması kamuoyu ile paylaşıldı.

thumbs_b_c_f87838d7e2dec20720f405e35eb2e4e8

"14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda aşağıdaki adaylardan hangisine oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar, kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtıldığında şöyle şekillendi:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.4,

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41.6,

Muharrem İnce: Yüzde 9.1,

Sinan Oğan: Yüzde 2.9

FtAbRjcWcAEdCcr

KILIÇDAROĞLU'NDAN YÜZDE 10'LUK FARK

Bu sonuçlar seçimde ikinci turu işaret ettiğinden, devamında katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalacak olursa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a mı, Kemal Kılıçdaroğlu'na mı verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Buna verilen cevaplar da, kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtıldığında şu şekilde oldu:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 55.1

thumbs_b_c_b490bc82cdf4a5dcdf39cb7a16adb961

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44.9.

thumbs_b_c_0646525dfa1218f3980b445199a146e4

5

İNCE'YE OY VERENLER, İKİNCİ TURDA NE YAPACAK?

Bu sonuçların ardından katılımcıların Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye bakışı gündeme geldi. İlk turda İnce’ye oy vereceğini söyleyen yüzde 8,6 (kararsızlar dağıtılmadan) oranındaki kitlenin ikinci tur tercihi şöyle oldu:

Yüzde 60.7: Kemal Kılıçdaroğlu

Yüzde 17.4: Recep Tayyip Erdoğan

Yüzde 4.5: Kararsızım

Yüzde 17.4: Oy kullanmam

FtAbRLrWIAE-IxI


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son anketteki fark gündem yarattı! Adaylık için o isim öne çıktı Son anketteki fark gündem yarattı! Adaylık için o isim öne çıktı
Depremzede, Bakan Kurum'a o soruyu sordu! Aldığı cevap karşısında kendini tutamadı: Bu adamlar seçilmezse... Depremzede, Bakan Kurum'a o soruyu sordu! Aldığı cevap karşısında kendini tutamadı: Bu adamlar seçilmezse...
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na cevap! Emekli ikramiyeleri...Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na cevap! Emekli ikramiyeleri...
Anahtar Kelimeler:
seçim Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan anket

En Çok Okunan Haberler

AFAD ve itfaiye alarma geçti! Sesler geldikten sonra çöktü

AFAD ve itfaiye alarma geçti! Sesler geldikten sonra çöktü

Deprem bölgesinden dönen belediye görevlilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü 14 yaralı

Deprem bölgesinden dönen belediye görevlilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü 14 yaralı

Göğüs dekolteli poz verdi! “Bu güzellik gerçek mi”

Göğüs dekolteli poz verdi! “Bu güzellik gerçek mi”

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ına seks shop hikayesi damga vurdu! "O kadar güzel bir kız ki.."

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ına seks shop hikayesi damga vurdu! "O kadar güzel bir kız ki.."

Erdoğan açıkladı! Ekonomide 'Mehmet Şimşek' sürprizi

Erdoğan açıkladı! Ekonomide 'Mehmet Şimşek' sürprizi

Muayene olmak için hastaneye gelen 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı!

Muayene olmak için hastaneye gelen 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı!

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Tommy Hilfiger, Jack Jones... Erkek kemerlerde %50'ye varan indirim

Tommy Hilfiger, Jack Jones... Erkek kemerlerde %50'ye varan indirim

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.