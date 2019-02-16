Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Yaptıklarımızı insanımız da takdir ettiği için bizi iktidarda tuttu. Bunları anlatırken başa kalkarak değil, 'Gözüne dizine dursun.' diyerek değil, 'Bu senin hakkındır, sen bundan daha fazlasına layıksın, sen bundan daha fazlasını hak ediyorsun, eksiklerimizi tamamlamak için yine bu göreve talip oluyoruz, daha yapacak çok iş var.' deme mütevazılığını, tevazusunu göstererek çalışma yapmamız lazım." dedi.

Turhan, Trabzon'daki bir otelde düzenlenen, "31 Mart Seçimleri Trabzon Seçim Koordinasyon Merkezi Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki demokratik siyaset mücadelesinin nasıl şekilleneceği konusunda belirli adımların atıldığı döneme girildiğini söyledi.

Turhan, seçim stratejisinin çalışma yapılacak mahaldeki insanların düşünce, sosyal ve ekonomik yapısı ile değerleri ve kanaatleri göz önünde bulundurularak belirlenmesinin önemine değinerek her insanı ikna etmenin metodunun aynı olmadığını anlattı.

Trabzon insanının devleti, milleti ve kutsal değerlerine bağlı olduğunun altını çizen Turhan, şöyle devam etti: