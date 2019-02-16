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"Yaptıklarımızı insanımız da takdir ettiği için bizi iktidarda tuttu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 14:32 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: - "Yaptıklarımızı insanımız da takdir ettiği için bizi iktidarda tuttu. Bunları anlatırken başa kalkarak değil, 'Gözüne dizine dursun' diyerek değil, 'Bu senin hakkındır, sen bundan daha fazlasına layıksın, sen bundan daha fazlasını hak ediyorsun, eksiklerimizi tamamlamak için yine bu göreve talip oluyoruz, daha yapacak çok iş var' deme mütevazılığını, tevazusunu göstererek çalışma yapmamız lazım" - "Bizim ilimizde aidiyet duygusu, sahiplenme duygusu var. Dolayısıyla insanlarımızın sosyolojik, psikolojik yapısını da göz önünde bulundurarak bir siyasi propaganda strateji belirlememiz lazım"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Yaptıklarımızı insanımız da takdir ettiği için bizi iktidarda tuttu. Bunları anlatırken başa kalkarak değil, 'Gözüne dizine dursun.' diyerek değil, 'Bu senin hakkındır, sen bundan daha fazlasına layıksın, sen bundan daha fazlasını hak ediyorsun, eksiklerimizi tamamlamak için yine bu göreve talip oluyoruz, daha yapacak çok iş var.' deme mütevazılığını, tevazusunu göstererek çalışma yapmamız lazım." dedi.

Turhan, Trabzon'daki bir otelde düzenlenen, "31 Mart Seçimleri Trabzon Seçim Koordinasyon Merkezi Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki demokratik siyaset mücadelesinin nasıl şekilleneceği konusunda belirli adımların atıldığı döneme girildiğini söyledi.

Turhan, seçim stratejisinin çalışma yapılacak mahaldeki insanların düşünce, sosyal ve ekonomik yapısı ile değerleri ve kanaatleri göz önünde bulundurularak belirlenmesinin önemine değinerek her insanı ikna etmenin metodunun aynı olmadığını anlattı.

Trabzon insanının devleti, milleti ve kutsal değerlerine bağlı olduğunun altını çizen Turhan, şöyle devam etti:

"Biz bunu öne çıkartarak karşıdaki ittifakın bu ülkeyi bölmek, parçalamak, bu ülkede Türkiye'nin geleceğini, birliğini, beraberliğini, liderliğini öne çıkaran değil, farklı hesapları olan kişilerle hareket ettiğini anlatmalıyız. Trabzon için bu önemli. Çünkü Trabzon'un milli, kutsal değerlerine bağlı bir insan yapısı var. Tabii ki biz milli, kutsal değerlerine bağlı bir partinin mensuplarıyız. Bunu yaparken bir samimiyetsizlik olarak algılamasın, bunu samimi duygularla anlatacağız ama bizim bölgemizin insanının ülkenin milli değerlerini, şahsi değerlerinden üstünde tutan bir yapısı var. Trabzonspor'da olduğu gibi mesela. Hiçbir yerde bir ilin spor kulübü, insanlar için çok önemli, birinci derecede değildir. Bizim ilimizde aidiyet duygusu, sahiplenme duygusu var. Dolayısıyla insanlarımızın sosyolojik, psikolojik yapısını da göz önünde bulundurarak bir siyasi propaganda strateji belirlememiz lazım."

- "Oy atacak herkese ulaşılması, seslerinin duyurulması, dokunulması gerekiyor"

Turhan, millete 16 yıldır AK Parti'nin yaptığı çalışmaların anlatılması gerektiğini dile getirerek "Yaptıklarımızı insanımız da takdir ettiği için bizi iktidarda tuttu. Bunları anlatırken başa kalkarak değil, 'Gözüne dizine dursun.' diyerek değil, 'Bu senin hakkındır, sen bundan daha fazlasına layıksın, sen bundan daha fazlasını hak ediyorsun, eksiklerimizi tamamlamak için yine bu göreve talip oluyoruz, daha yapacak çok iş var.' deme mütevazılığını, tevazusunu göstererek çalışma yapmamız lazım." diye konuştu.

Trabzon'un nüfusunun 800 bini geçtiğini, oy kullanacakların sayısının ise 600 bine yakın olduğunu belirten Turhan, oy atacak herkese ulaşılması, seslerinin duyurulması, dokunulması gerektiğine işaret etti.

Turhan, özellikle bu süreçte kadınların çalışmalarının önem taşıdığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Hanım kardeşlerimiz bugüne kadar üzerlerine düşen görevi yerine getirdi. Bu iktidarı ayakta tutanlar sizlersiniz. Sizlerin hakkını ödemekte maalesef aciz kalıyoruz, bize hakkınızı helal edin. Bu işi analar, ablalar olarak, evlatlarımız için yaptığınızı da unutmayın. Atalarımızın bize bıraktığı bu cennet vatanda kültürümüzü, inancımızı taşıyan nesillerimizin ilelebet yaşayabilmesi, hatta etrafındaki komşu, ilgi, alaka duyduğu alanlardaki mazlumlara da faydalı olabilmek için, Allah rızası için bu çalışmayı yapmanızı sizden rica ediyorum. Bu seçimin kahramanı sizler olacaksınız."

AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığınca organize edilen çalıştaya AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, ilçe belediye başkanları, başkan adayları ve diğer ilgililer katıldı.

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31 mart seçimleri Mehmet Cahit Turhan seçim 2019 Trabzon Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

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