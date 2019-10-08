KADIN

Yaptırırken dikkat! Geçici dövmelerin yan etkileri kalıcı oluyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 08.10.2019 11:30 | Son Güncelleme

Türk Dermatoloji Derneği üyesi Doç. Dr. Pelin Kartal, geçici dövmelerin yan etkilerinin kalıcı olabileceğini belirterek, "Alerjik reaksiyona, enfeksiyon hastalıklarına, geçici tüylenmeye, kalıcı izlere neden olabiliyor" dedi.

Yaptırırken dikkat! Geçici dövmelerin yan etkileri kalıcı oluyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniğinde görevli öğretim üyesi Kartal, yaz aylarında geçici dövme yaptıranların sayısının arttığını söyledi.

Normal kınanın zararsız olduğunu, eskiden beri kullanıldığını vurgulayan Kartal, Hint kınasına konulan bazı maddelerin ise yan etkiye neden olabildiğini belirtti.

2

"İsmi kına olduğu için masum kabul ediliyor. Aileler tatile gittiklerinde çocuklara bile geçici dövme yaptırıp dönüyor. Organizasyonlarda kına dövmesi yapılması artık adet gibi oldu" ifadelerini kullanan Kartal, şöyle konuştu: 'Ancak bunun içerisine özellikle bazı maddeler ekliyorlar ki bunlardan biri parafenilendiamin. O da siyahlığı sağlayıp, kalıcılığını artırmak için konuluyor. Bu maddeye karşı alerjiyi çok sık görüyoruz. Çocuklar erken yaşta bu maddeyle temas ediyor ve kişi duyarlı hale geldiği andan itibaren ileride bu maddeleri içeren bazı ürünlerle karşılaştığında çok fazla tepkime veriyor.'

1

SAÇ BOYALARINDA DA BU MADDE VAR

Bu maddenin saç boyalarında da olduğunu ifade eden Kartal, buna alerjisi olanların boyayla temas ettiğinde abartılı alerjik reaksiyon gösterdiğini dile getirdi.

5

Geçici dövmelerde sadece parafenilendiamin değil başka maddelerin de olduğunu anlatan Kartal, şöyle devam etti: 'Bunların çeşitli yan etkilerini, zararlarını görüyoruz. Hatta geçici dövmelerin yan etkileri kalıcı olabiliyor. Alerjik reaksiyona, enfeksiyon hastalıklarına, geçici tüylenmeye, kalıcı izlere neden olabiliyor. Alerji yan etkisinin bile oldukça dikkate alınması gerekiyor. Yeni bir vakam, yaz tatilinde bileğine Hint kınasından dövme yaptırmış, hastada hızlı şekilde alerjik reaksiyon gelişmiş. Bileğindeki dövme, üç boyutlu şekilde kabardı. Hastaya yaptığımız testte de parafenilendiamin denilen maddeye karşı alerji tespit ettik. Saç boyasına karşı da alerji geliştirdiğini belirledik.'

3

Hastanelere geç başvuran vakalarda kalıcı izler oluşabildiğini bildiren Kartal, bu konuda farkındalık oluşturmak gerektiğini vurguladı.

DOĞAL OLAN MASUM SANILIYOR

Doğal ürünlere yoğun talep olduğuna işaret eden Kartal, şunları kaydetti: 'Doğal denilen her şeyin sonuçları doğal olmayabiliyor. Hatta halkımız bazen bunları ağızdan da alıyor. Ciddi yan etkileriyle, böbrek sorunlarıyla karşılaşabiliyor. Yüzüne sürüyor, alerji yapabiliyor, alerjiden enfeksiyon olabiliyor, hekime geç gidiyor. Bunlarla çok sık karşılaşıyoruz. Cilde uygulanan ürünleri mutlaka doktorunuza danışın, yoksa pişman olabiliyorsunuz, telafisi mümkün olmayan yan etkilerle karşılaşabiliyorsunuz.'

AA

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçtiBodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti
Sarkmaların önüne bu yöntemle geçiliyorSarkmaların önüne bu yöntemle geçiliyor
Yaptı yine yapacağını! Bu kez kelepçe taktılarYaptı yine yapacağını! Bu kez kelepçe taktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hint kınası hint dövmesi

En Çok Okunan Haberler

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Kıl dönmesi diye doktora gitti kanser olduğunu öğrendi

Kıl dönmesi diye doktora gitti kanser olduğunu öğrendi

Beyaz ve kilolu kadınlar risk altında

Beyaz ve kilolu kadınlar risk altında

Yaptı yine yapacağını! Bu kez kelepçe taktılar

Yaptı yine yapacağını! Bu kez kelepçe taktılar

Sarkmaların önüne bu yöntemle geçiliyor

Sarkmaların önüne bu yöntemle geçiliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'İyi ki geçmişte kaldı' diyeceksiniz!

'İyi ki geçmişte kaldı' diyeceksiniz!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vücut estetiğinde yeni bir teknoloji! J –Plasma nedir?

Sarkmaların önüne bu yöntemle geçiliyor

Gucci yaptı yine yapacağını! Elektronik kelepçeyi andıran tasarımı olay oldu

Yaptı yine yapacağını! Bu kez kelepçe taktılar

Botoks sadece kırışıklık için değil aşırı tükürük gibi problemler için de kullanılıyor

Sadece bunun için değil salya için de kullanılıyor

Sonbahar estetik trendleri hakkında bilmeniz gerekenler

Sonbahar estetik trendleri hakkında bilmeniz gerekenler

Şaşkına çeviren makyaj dönüşümleri! Makyajın gücü 'vay be' dedirtiyor

Şaşkına çeviren dönüşüm!

Yeni nesil dolgu uygulamaları ile daha uzun süreli genç görünüm

Artık öğle molasında bile yaptırılabiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.