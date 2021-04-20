Yaralanma ve yanıklarda doğru müdahale nasıl olmalıdır?

Kazalar her yerde başımıza gelebilir. Önemli olan, kısa bir süre içinde doğru müdahale ile oluşabilecek hasarı minimumda tutmak olacaktır. Yaralanmalarda asıl önemsenen şey atardamar yaralanmalarıdır. Bu yaralanmalarda kan kendi kendine duramayacağı için yaşanan kan kaybı ciddi bir durum teşkil edebilir. Bu yaralanmaların içinde uzuv kopmaları olabilir. Uzuv kopması durumunda yapılacak en doğru şey; kopan parçayı temiz bir poşete koyup, ayrı bir poşeti de buz ile doldurup poşetleri üst üste koyarak hızlı bir biçimde en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırmak olacaktır.

YARALANAN BÖLGEYE GIDA MADDESİ KOYULMAZ

En sık yapılan hatalardan biri de yaralanan bölgeye gıda maddesi koymaktır. Tütün, patates gibi maddeleri yaralanan yere koymamak gerekir, çünkü bu gibi ürünler mikrop ve asit içerebileceği için yaralanan bölgede enfeksiyon riskini arttırır. O bölgeye yapılacak en doğru müdahale, temiz bezle üstüne bastırarak kanı durdurmak olacaktır.

YANIK NEDİR?

Yanıklar, vücudun deri bütünlüğünün sıcak veya kimyasal maruziyet ile bozulması halidir. Sadece sıcak teması ile oluşmayan yanıklar, kimyasal yanıklar, sıcak yanıklar ve inhalasyon yanıklar olarak ayrılır.