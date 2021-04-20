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Yaralanma ve yanıklarda doğru müdahale nasıl olmalıdır?

20.04.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ne kadar dikkatli olursak olalım kazaların yaşanmasına engel olamıyoruz. İş yerinde, yolda, evde veya herhangi bir yerde başımıza gelen kazaların, sonrasında bırakacağı hasarları en aza indirmek için doğru müdahalede bulunmak gerekiyor. Öğreneceğimiz birkaç temel ilk yardım bilgisi ile yaralanma ve yanıklara doğru şekilde yaklaşmak mümkün olabiliyor.

Kazalar her yerde başımıza gelebilir. Önemli olan, kısa bir süre içinde doğru müdahale ile oluşabilecek hasarı minimumda tutmak olacaktır. Yaralanmalarda asıl önemsenen şey atardamar yaralanmalarıdır. Bu yaralanmalarda kan kendi kendine duramayacağı için yaşanan kan kaybı ciddi bir durum teşkil edebilir. Bu yaralanmaların içinde uzuv kopmaları olabilir. Uzuv kopması durumunda yapılacak en doğru şey; kopan parçayı temiz bir poşete koyup, ayrı bir poşeti de buz ile doldurup poşetleri üst üste koyarak hızlı bir biçimde en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırmak olacaktır.

YARALANAN BÖLGEYE GIDA MADDESİ KOYULMAZ

En sık yapılan hatalardan biri de yaralanan bölgeye gıda maddesi koymaktır. Tütün, patates gibi maddeleri yaralanan yere koymamak gerekir, çünkü bu gibi ürünler mikrop ve asit içerebileceği için yaralanan bölgede enfeksiyon riskini arttırır. O bölgeye yapılacak en doğru müdahale, temiz bezle üstüne bastırarak kanı durdurmak olacaktır.

YANIK NEDİR?

Yanıklar, vücudun deri bütünlüğünün sıcak veya kimyasal maruziyet ile bozulması halidir. Sadece sıcak teması ile oluşmayan yanıklar, kimyasal yanıklar, sıcak yanıklar ve inhalasyon yanıklar olarak ayrılır.

YANIKLAR 3 GRUPTA İNCELENİR

Yanıklar 3 grupta değerlendirilir:

  • 1.derece yanıklar güneş yanıklarıdır. Acıya neden olabilir, bir süre sonra bölgede soyulma görülebilir.
  • 2.derece yanıklar biraz daha derin yanıklardır. Genellikle su toplayan keseler oluşur.
  • 3.derece yanıklar kas ve yağ dokusunu içine alan kemiklere kadar ilerleyen yanıklardır. Bu yanıklarda vücudun başka yerlerinden o bölgeye cilt nakli gerekebilir. 3. derece yanıklarda sinirler yandığı için ağrı dahi hissedilmeyebilir. Bu yanıklarda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.

YANAN BÖLGEYE DOĞRU MÜDAHALE NASIL YAPILIR?

Yanan bölgeye asla patates, yoğurt gibi gıda maddeleri koyulmamalıdır. Yanık meydana geldiğinde yapılması gereken ilk şey, temiz soğuk suyun altında yanığın derinleşmesini engellemektir. Sonrasında ıslak ve temiz bir tülbent ile yaranın üzerini kapatıp en yakın sağlık kuruluşundan destek almaktır.

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