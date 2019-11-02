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Yaralı olarak hastaneye getirdiği arkadaşını kendisinin vurduğu ortaya çıktı, tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 22:37 | Son Güncelleme

 ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Süleyman Yalçın'ın, kendisini hastaneye getiren arkadaşı Şaban Güngörmez tarafından tabancayla vurulduğu ortaya çıktı.

Yaralı olarak hastaneye getirdiği arkadaşını kendisinin vurduğu ortaya çıktı, tutuklandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Süleyman Yalçın'ın, kendisini hastaneye getiren arkadaşı Şaban Güngörmez tarafından tabancayla vurulduğu ortaya çıktı. Sorgusunda uyuşturucu madde alışverişi sırasında tartıştıklarını ileri süren Güngörmez'in, savcılıktaki ifadesinde, "Bir anlık öfkeyle oldu. Aslında korkutmak amacıyla ateş etmiştim" dediği öğrenildi. Güngörmez, mahkemece tutuklandı.
Manavgat’ın Dikmen Mahallesi’nde, perşembe günü, tabancayla sağ omzunun arkasından tabancayla vurularak yaralanan Süleyman Yalçın, arkadaşı Şaban Güngörmez tarafından motosikletle Manavgat Devlet Hastanesi’ne getirildi. Hayati tehlikesi bulunan Yalçın, hemen ameliyata alındı. İhbar üzerine bölgeye gelen Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Şaban Güngörmez jandarmaya verdiği ilk ifadede, kendisine ait motosikletle Dikmen Mahallesi'nden İbradı'ya doğru giderken ormanlık alandan ateş edildiğini ve Yalçın'ın yaralandığını söyledi. Ateş edeni görmediğini belirten Güngörmez'in ifadesinden yola çıkan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları ve cep telefonu incelemelerinden, ikilinin plakasız motosikletle Dikmen Mahallesi'nden geçip ormanlık alana gittiklerini tespit etti.
YENİDEN ALINDIĞI SORGUDA İTİRAF ETTİ
İncelemede Yalçın'ın yakın mesafeden ateş edilmesi sonucu yaralandığının belirlenmesi üzerine Güngörmez jandarma ekiplerince yeniden sorgulaya alındı. Sorguda Şaban Güngörmez ormanlık alanda, Süleyman Yalçın'la uyuşturucu madde alışverişi nedeniyle tartıştıklarını ve yanındaki ruhsatsız tabancasıyla Yalçın'a arkasından 2 el ateş ettiğini itiraf etti. Süleyman Yalçın'ı korkutmak amacıyla ateş ettiğini iddia eden Güngörmez, yaralandığını görünce de hemen hastaneye getirdiğini, olayda kullandığı tabancayı da tarihi Taşköprü yakınlarında Naras Çayı'na attığını söyledi.
'BİR ANLIK ÖFKEYLE OLDU'
İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi'nce, cuma günü, Naras Çayı'nda, şüphelinin gösterdiği yerde yapılan araştırmada, ruhsatsız tabanca bulundu. Jandarmada işlemleri tamamlanan Güngörmez, savcılığa sevk edildi. Şaban Güngörmez, savcılıkta verdiği ifadede çok pişman olduğunu söyleyip, "Bir anlık öfkeyle oldu. Aslında korkutmak amacıyla ateş etmiştim. Öldürmek ve yaralamak gibi bir amacım yoktu" dedi.
Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Şaban Güngörmez, 'ateşli silahla kasten yaralama' suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Yaralı olarak hastaneye getirdiği arkadaşını kendi, vurmuş

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