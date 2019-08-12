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Yaralılara ilk yardımı milletvekili yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 18:00 | Son Güncelleme

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Kazayı gören AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, yaralılara ilk yardımda bulundu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Ferhat K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonet, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda, sürücüsünün aracın lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada, mermer yüklü olduğu öğrenilen kamyonetteki 6 kişi yaralandı. Trafik kazasını gören yaralılara ilk yardımı yapan AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, yaralıları ve yakınlarını da sakinleştirerek durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırdı.

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AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin Gaziantep Nizip trafik kazası

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