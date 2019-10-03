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Yaramaz çocukları yüzünden birkaç dakika sessizlik isteyen anne çözümü bakın nasıl buldu?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 03.10.2019 14:10 | Son Güncelleme

Gün boyunca hareketli çocuklarla uğraşmak yorucu bir iş olabilir ve bazen anneler sadece sessizliğe, sakin bir ortama ihtiyaç duyabilirler. İşte tam da böyle bir ana ihtiyaç duyan bir annenin çözümü viral hale geldi. Bakın çözüm neydi?

Yaramaz çocukları yüzünden birkaç dakika sessizlik isteyen anne çözümü bakın nasıl buldu?

Alışveriş, kalabalık ve gürültünün hakim olduğu yorucu bir gün geçiren anne Jessica D'Entremont, çocuklarının enerjileri ve gürültüleri karşısında 'çıldırma'ya başlamak üzereydi.

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Neyse ki Jessica için çözüm bulmak çok zor olmadı. Çocuklarına karanlıkta parlayan pijama takımlarını giydiren anne onlardan yanmakta olan ışığın altına yatmalarını söyledi. Böylelikle biten enerjilerinin ışık enerjisi sayesinde şarj olacağı bilgisini verdi.

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Bu haberi mutlulukla kabul eden kardeşler pijamaların üzerinde parlayan detaylardan oldukça etkilendiler ki yarım saat boyunca sabırla beklediler. Annenin çözümü 100 binden fazla paylaşım aldı. 56 bin yorum alan fotoğrafa bir çok anne benzer tepkiler verdi. Gelen yorumlardan biri bunu dahice bir diğeri ise hemen deneyeceğini söyleyerek yorum yaptı.

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çocuk yaramazlık yaramaz

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