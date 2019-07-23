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Yaramaz minik kedi iş yerinde mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 10:32 | Son Güncelleme

Adıyaman’da beyaz eşya satışı yapan bir iş yerine giren ve kimsenin fark etmediği kedi dükkan kapanınca içeride mahsur kaldı.Atatürk Bulvarı üzerinde beyaz eşya ve ev aletleri satışı yapan iş yerine gündüz açıkken giren yavru kedi iş yerinde bir köşeye gizlendi.

Yaramaz minik kedi iş yerinde mahsur kaldı

Adıyaman’da beyaz eşya satışı yapan bir iş yerine giren ve kimsenin fark etmediği kedi dükkan kapanınca içeride mahsur kaldı.
Atatürk Bulvarı üzerinde beyaz eşya ve ev aletleri satışı yapan iş yerine gündüz açıkken giren yavru kedi iş yerinde bir köşeye gizlendi. Kimsenin fark etmediği yavru kedi, çalışanların dükkanı kapatmasıyla içeride kalırken kedi daha sonra kendini iş yerinin vitrininde gösterdi.
Yaramaz yavru kedi dışarı çıkmak istese de kapı kilitli olduğu için bunu başaramadı. İş yerindeki tezgahların üzerine çıkan ve ‘beni buradan çıkartın’ dercesine ses çıkartan yavru kedi, vatandaşların dikkatini çekti.
Yavru kedinin sabaha kadar iş yerinde kaldığı ve dükkanını sabah açılmasıyla dışarı çıkarak uzaklaştığı öğrenildi.

Yaramaz minik kedi iş yerinde mahsur kaldı

Yaramaz minik kedi iş yerinde mahsur kaldı

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