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  4. Yardım parası diyerek Belarus rublesi verip, teminat olarak 1 kilo altın aldılar

Yardım parası diyerek Belarus rublesi verip, teminat olarak 1 kilo altın aldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 15:38 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, Irak uyruklu 2 kişi 96 bin Belarus rublesini Irak uyruklu kadına vererek yardıma ihtiyacı olan insanlara dağıtmasını, ancak teminat vermesini istedi. Çok sayıda banknot gören kadın, ikna olarak 1 kilo altını şüphelilere verdi. Ardından döviz bürosuna giden kadın, Belarus rublesinin değersiz olduğunu öğrenince, şikayetçi oldu.

Yardım parası diyerek Belarus rublesi verip, teminat olarak 1 kilo altın aldılar

Adapazarı’nda Irak uyruklu A.H. (41) ve Ö.H.T., Irak uyruklu kadına ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapmak istediklerini söyleyerek, 96 bin Belarus rublesini gösterdi. Şüpheliler kadına, yardım paralarının bir miktarını dağıtmasını, geri kalanını da kendisinin almasını söyledi. Ancak 2 Iraklı, yardım paraları dağıtılana kadar verilecek paraların karşılığında teminat istedi. Çok sayıda Belarus parasını bir arada gören Irak uyruklu kadın, teminat bedeli olarak tanımadığı 2 şüpheliye evinde bulunan yaklaşık 1 kilo altını verip, 96 bin Belarus rublesini aldı. Aldığı yardım paralarını Türk lirasına çevirmek için döviz bürosuna giden Iraklı kadın, Belarus rublesinin değersiz olduğunu öğrendi. Iraklı kadın, dolandırıldığını anlayarak polise şikayette bulundu.

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Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek 2 kişinin içinde bulunduğu aracın plakasını tespit eden ekipler, şüphelilerin İstanbul’a gittiklerini belirledi. Ekiplerin, İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki 2 eve düzenlediği operasyonla A.H. ve Ö.H.T. yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda ise dolar ile altınlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.H. ve Ö.H.T., tutuklandı.

(DHA)

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