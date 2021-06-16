HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Yaren leyleğin yavrularını dolu yağışından koruduğu anlar böyle görüntülendi

Yaren leyleğin yavrularını dolu yağışından koruduğu anlar böyle görüntülendi

16.06.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yaşayan Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leyleğin, 5 yavrusunu dolu yağışından kanatlarıyla koruduğu anlar, yuvayı izleyen kamera tarafından görüntülendi.

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç'ta balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. 9 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz’ın kayığına konan ‘Yaren’, geçen aylarda yeniden geldi. Yaren Leylek'in 10’uncu kez gelişi, köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Adem Yılmaz ile Yaren'in hikayesi 2019 yılında Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla, Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından belgesel oldu. Belgesel, Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı.

KANATLARIYLA YAVRULARININ ÜZERİNİ ÖRTTÜ

Karacabey Belediyesi, Yaren leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi hedefiyle, geçen yıl yuvanın yakınına kamera sistemi kurdu. 'Yaren' leyleğin bu yıl 5 yavrusunun dünyaya gelmesiyle canlı yayına ilgi arttı. Bunun üzerine belediye ekipleri, yuvayı izleyen kamera sayısını 5’e çıkardı. Yaren leylek ve 5 yavrusu, kameralarla 5 farklı açıdan izlenebilirken, yavrularını dolu yağışından koruduğu anlar da görüntüye yansıdı. Yaren leylek, dolu yağışı bitene kadar kanatlarıyla yavruların üzerini örttü.

"KENDİNİ SİPER EDİYOR"

Yaren Leylek ve Adem Amca hikayesini ortaya çıkaran doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, “Aniden bastıran yağmurun şiddetini tam zamanında fark ederek korumaya geçen cefalı Yaren Leylek. Sağanak bir anda doluya çevirince bu kez yavrularını korumak için kendini siper ediyor. Yavruların hepsi sapasağlam. Ebeveynleri de öyle. Bu izlediğiniz doğada baş ettikleri türlü zorluklardan yalnızca biri” dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Berbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleriBerbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Paniğe kapıldı, itfaiyeye haber verdi! Paniğe kapıldı, itfaiyeye haber verdi!
Anahtar Kelimeler:
Bursa

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Cinsel istismar sonrası evde doğuma zorlanmıştı! Ceza yağdı

Cinsel istismar sonrası evde doğuma zorlanmıştı! Ceza yağdı

Bu arsızların tapeleri var

Bu arsızların tapeleri var

Transparan elbisesi içinde göğüs dekoltesi tam sınırda!

Transparan elbisesi içinde göğüs dekoltesi tam sınırda!

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni uygulama başladı

Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni uygulama başladı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.