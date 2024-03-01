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Yaren Leylek ile Adem Amca 13'üncü kez buluştu! Geleneksel pozlarını yine verdiler

01.03.2024 13:25
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Milyonların her sene merakla beklediği büyük buluşma bu sene de gerçekleşti. Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (68) ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek, Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 13'üncü kez geldi. Adam Amca'nın kayığına konan Yaren Leylek, artık geleneksel hale gelen pozlarını verdi. İşte o görüntüler...

Yaren Leylek ile Adem Amca 13'üncü kez buluştu! Geleneksel pozlarını yine verdiler

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Geçen 12 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan 'Yaren', bu yıl da geldi. Dün, Eskikaraağaç'a gelen Yaren Leylek bugün de Ahmet Yılmaz'ın kayığına konarak beklenen görüntüleri verdi.

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Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Yaren Leyleğin geldiğini öğrenince Eskikarağaç'a geldi. Burada, Adem Yılmaz ile konuşan Özkan, "Uluabat Köyümüzün kıyısında Eskikarağaç Leylek köyündeyiz ve bütün Türkiye'de Yarenseverlerin merakla beklediği buluşma dün itibarıyla gerçekleşti. Biz de haberini alır almaz bu sabah Eskikaraağaç Mahallemize geldi. Adam Amcaya uğradık, teknesiyle açılmıştı. Adem Amca bir taraftan 'Yaren' diye seslendi, leylek kayığına bindi ve şu anda onun için özel olarak tuttuğu balıklarla Yaren leyleği besliyor. 13’üncü büyük buluşma gerçekleşti. Hasretle, merakla bekliyorduk. Daha önce 27 Şubat’ta geldi. En erken gelişi olarak tarihi geçti. Bu sene ise 29 Şubat'ta geldi. Dün itibarıyla bu mutlu buluşma gerçekleşti. Bizler haber alır almaz, Adem Amaca ve Yaren leyleğin yanına geldik. Yavruları çıktığı zaman geçmiş yıllarda yaptığımız gibi vericileri takmayı düşünüyoruz. Çünkü bu yavruların göç ettikleri diğer ülkelerde, hareketlerini bu şekilde takip etme imkanına kavuşuyoruz. La Fontaine’den masallar gibi bir hikaye gerçekleşiyor. Eskikaraağaç Leylek köyünde Avrupa Leylek Köyü'ne üye ama Adem Amca ve Yaren Leylek gündeme geldi ve ünü arttı. Prag'da film festivalinde belgesel dalında 1'inci olmuştu. O andan itibaren Adam Amca ve Yaren Leyleğin hikayeleri doğaseverler tarafından merakla takip edilmeye başlandı ve bir doğa bilinci oluşmasına katkı sağladı. Leylek köyümüzde bütün Leylek yuvaları çocuklara zimmetleniyor. Çocuklar bu leyleklerin yaşantılarını takip ediyor" dedi.

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ESKİKARAĞAÇ, LEYLEKLERIN GÖÇ ROTASINDA

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan, Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği bir göç rotası üzerinde yer alıyor. Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor. 'Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi doğaseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. 2019 yılında Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından hikaye filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı. Geçen yıl ise Karacabey Belediyesi, Balıkçı Adem ve Yaren Leylek'in anıtını yaptırarak, hikayenin köy meydanında ölümsüzleşmesini sağladı.

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YUVASI İZLENEBİLİYOR

Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirdi. Hikayeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen doğaseverler, her yıl Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Leylek Köyü Eskikarağaç'ı ziyaret ediyor. Adem Amca ve Yaren'i görmeye gelenler arasında; Ata Demirer, Aslıhan Gürbüz, Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler de yer aldı. Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, www.yarenleylek.com sitesini devreye aldı. Böylelikle, Yaren leylek kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Bursa adem yilmaz yaren leylek
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