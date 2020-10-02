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Yargıtay’dan Soma maden faciası kararı: Sorumlular 301 kez olası kastla öldürmeden ceza almalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 21:58 | Son Güncelleme

Yargıtay, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma maden faciası davasında 37 sanık hakkında verilen beraat kararını onarken, Ramazan Doğru, Akın Çelik ve İsmail Adalı’nın beraat taleplerini ise reddetti. Yargıtay, maden sahibi Can Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın 301 kez “olası kastla adam öldürme” ve 162 kez “olası kastla adam yaralama” suçlarından ceza almaları gerektiğini belirtti.

Yargıtay’dan Soma maden faciası kararı: Sorumlular 301 kez olası kastla öldürmeden ceza almalı

13 Mayıs 2014 tarihinde 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği Soma maden faciası davasında sanıklardan maden sahibi Can Gürkan 15 yıl, genel müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, işletme müdürü Akın Çelik 18 yıl 6 ay, teknik müdür İsmail Adalı 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 2018 yılında açıklanan kararda mahkeme heyeti, Soma Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan ve tutuksuz yargılanan 36 sanık için beraat kararı vermişti.

4 SANIK, 301 KEZ OLASI KASTLA ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZA ALMALI

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma faciasına ilişkin dosyayı görüşüp kararını verdi. Alp Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 37 sanık hakkında verilen beraat kararları onandı. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a “basit taksirle ölüme neden olma” suçundan verilen 15 yıl hapis cezası ise bozuldu. Yargıtay, Can Gürkan, Ramazan Doğru, Akın Çelik ve İsmail Adalı’nın 301 kez “olası kastla adam öldürme” ve 162 kez “olası kastla adam yaralama” suçlarından ceza almaları gerektiğini belirtti.

TAHLİYE TALEPLERİNİ REDDETTİ

Yargıtay kararında, “Sanıkların tamamının karar alma süreci içerisinde bulunmaları ve şirketteki pozisyonları gereği maden ocağı içerisindeki yüksek riskleri bilmelerine rağmen ‘olursa olsun’ mantığı ile hareket ederek bu risklerin önüne geçmek için herhangi bir girişimde bulunmayarak, gerçekleşen bu neticeden olası kasıtlarıyla sorumlu tutulmaları gerektiği, böylece sanıklar hakkında 301 kez olası kastla adam öldürme suçundan ve 162 kez olası kastla yaralama suçundan mahkumiyet hükmü kurulması gözetilmeliydi” ifadeleri yer aldı.
Yargıtay, sanıklar Ramazan Doğru, Akın Çelik ve İsmail Adalı’nın tahliye taleplerini de reddetti. Tutuklu sanık Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy’un ise cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Sanıklar kontrol baş mühendisleri Efkan Kurt ve Adem Ormanoğlu hakkında verilen beraat kararları da bozuldu. Yargıtay, her iki mühendisin “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti. Sanık Haluk Evinç hakkındaki mahkumiyet kararı da eksik inceleme nedeniyle bozuldu.

(İHA)

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