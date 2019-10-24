"Yargıya güven artırıcı çalışmalar devam edecek"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Vatandaşlarımızın yargıya güvenini artırıcı, 'yapanın yanına kar kalıyor' algısını ortadan kaldıracak çalışmalar devam edecek." dedi.

Gül, Kültür ve Turizm Bakanlığının Ulus'taki tarihi binasında, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında ceza ve infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukların okuma alışkanlığı kazanmalarına ve kütüphaneleri etkin kullanabilmelerine yönelik iş birliği protokolünün imza töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Gül, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, "Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun"a ilişkin soru üzerine, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki düzenlemelerin bir pakette bitmeyeceğini söyledi.

Belgede kanun veya mevzuatta ikincil düzenlemeler gerektiren konular bulunduğuna işaret eden Gül, yargı reformunun önemli etabının birinci yargı paketiyle kabul edilerek yürürlüğe girdiğinin altını çizdi.

Pakette düşünce ve ifade özgürlüğünü güçlendiren, ifade özgürlüğünü daha da teminat altına alan düzenlemeler bulunduğunu belirten Gül, değişiklikle kadın ve çocuklara yönelik istismar ve şiddet konularında mağdur haklarının daha da genişletildiğini söyledi.