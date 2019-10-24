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"Yargıya güven artırıcı çalışmalar devam edecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 14:12 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Vatandaşlarımızın yargıya güvenini artırıcı, 'yapanın yanına kar kalıyor' algısını ortadan kaldıracak çalışmalar devam edecek"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Vatandaşlarımızın yargıya güvenini artırıcı, 'yapanın yanına kar kalıyor' algısını ortadan kaldıracak çalışmalar devam edecek." dedi.

Gül, Kültür ve Turizm Bakanlığının Ulus'taki tarihi binasında, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında ceza ve infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukların okuma alışkanlığı kazanmalarına ve kütüphaneleri etkin kullanabilmelerine yönelik iş birliği protokolünün imza töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Gül, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, "Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun"a ilişkin soru üzerine, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki düzenlemelerin bir pakette bitmeyeceğini söyledi.

Belgede kanun veya mevzuatta ikincil düzenlemeler gerektiren konular bulunduğuna işaret eden Gül, yargı reformunun önemli etabının birinci yargı paketiyle kabul edilerek yürürlüğe girdiğinin altını çizdi.

Pakette düşünce ve ifade özgürlüğünü güçlendiren, ifade özgürlüğünü daha da teminat altına alan düzenlemeler bulunduğunu belirten Gül, değişiklikle kadın ve çocuklara yönelik istismar ve şiddet konularında mağdur haklarının daha da genişletildiğini söyledi.

En iyi reformun en iyi uygulamayla sağlanacağını vurgulayan Gül, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek seri ve basit yargılamaya ilişkin düzenlemeyle, mahkemelerde daha hızlı ve makul kararların alınmasına dair usul getirileceğine değindi.

"Vatandaşlarımızın yargıya güvenini artırıcı, 'yapanın yanına kar kalıyor' algısını ortadan kaldıracak çalışmalar devam edecek." diyen Gül, 2 ve 3'üncü paketlerde de reform belgesindeki hususların bulunacağını dile getirdi.

Birinci paketin ceza yargılamasayla ilgili olduğunu, ikinci pakette de hukuk muhakemesiyle ilgili düzenlemeler bulunacağını aktaran Gül, bu düzenlemelerin de Meclisin takdiriyle hayata geçeceğine inandıklarını bildirdi.

İkinci pakete ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine Gül, tarihin Meclisin gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti.

İnfaz düzenlemesine ilişkin soruya da Bakan Gül, "İnfaz düzenlemesi yargı paketinin haricinde bir uygulama. AK Parti olarak özellikle cezasızlık algısını kaldırıcı reformda bazı düzenlemeler var. İnfazla ilgili yaşlıların, kadınların infazın daha çağdaş bir şekilde evde, hafta sonu yapılması gibi birtakım düzenlemeler var. Burada infazla ilgili hususlar tabii Meclisin takdirinde, partilerin görüşündedir. Siyasetin vereceği kararla şekillenecektir. Bizler de takip edeceğiz." yanıtını verdi.

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