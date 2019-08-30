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Yarım asırlık lontanta yangında kullanılmaz hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 14:58 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Köşk ilçesinde çıkan yangında, yarım asırlık lokanta küle döndü.

Yarım asırlık lontanta yangında kullanılmaz hale geldi

Bahattin ALBAYRAK/KÖŞK (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Köşk ilçesinde çıkan yangında, yarım asırlık lokanta küle döndü.
Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Mehmet Çakı'ya ait lokantanın mutfağında, bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Kızarmış yağın bir anda alev alması sonucu çıkan yangın, kısa sürede tüm lokantayı sardı. Lokanta çalışanlarının ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere su sıkarak müdahale etti. Alevler 2 saatte güçlükle söndürülürken, yarım asırlık lokanta kullanılmaz hale geldi.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Yarım asırlık lontanta yangında kullanılmaz hale geldiYarım asırlık lontanta yangında kullanılmaz hale geldi

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