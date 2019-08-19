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Yarım asırlık matbaa ustası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 10:30 | Son Güncelleme

MERSİN'in Silifke ilçesinde, 45 yıldır matbaacılık yapan usta Ahmet Küçük (69), mesleğinin sürekli geliştiğini; ancak son zamanlarda değerini yitirdiğini söyledi. Küçük, "Gençlere tavsiyem; makinelere karşı hevesli olanlar, matbaacılığı öğrensinler ve yapsınlar" dedi.  Silifke'de yaşayan Ahmet Küçük, ilçeye, 1973 yılında matbaada çalışan arkadaşını ziyarete gidince hayatının mesleğini bulduğunu anlattı.

Yarım asırlık matbaa ustası

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesinde, 45 yıldır matbaacılık yapan usta Ahmet Küçük (69), mesleğinin sürekli geliştiğini; ancak son zamanlarda değerini yitirdiğini söyledi. Küçük, "Gençlere tavsiyem; makinelere karşı hevesli olanlar, matbaacılığı öğrensinler ve yapsınlar" dedi.
Silifke'de yaşayan Ahmet Küçük, ilçeye, 1973 yılında matbaada çalışan arkadaşını ziyarete gidince hayatının mesleğini bulduğunu anlattı. Küçük, makine ve baskıyı gördükten sonra matbaacı olmaya karar verdiğini dile getirdi. Çalıştıkça matbaa ve makinelerin tutkunu olduğunu söyleyen Küçük, "2 yıl askeriye matbaasında çalıştıktan sonra bitiminde soluğu tekrar matbaada aldım. O dönemde de değişik makinelerle çalıştım. 1980 yılında teknolojinin değişmeye başladığını hissettik. Türkiye'ye 2 renkli makineler gelmeye başladı. Ben de bu makineleri öğrenmek için sürekli yer değiştirdim. Elbette sonuçta onların da ustası oldum. 1990 yılında teknoloji daha da gelişti ve makineler daha hızlı çalışmaya başladı. Avrupa'dan çok renkli makineler geldi. Bu arada ofset film teknolojisi gelişti. 2000'li yıllarda makineler de milenyum çağını yaşadı. Saatte baskı sayısını 15 bine çıkarttılar. Kağıt sektörü daha kaliteli bir hale geldi" diye konuştu.
'BU İŞİN USTASIYIM'
2000 yılının başlarında filmli baskının son bulmasıyla işinde de teknolojinin kendisini hissettirdiğini kaydeden Küçük, "2000 yılı başlarında direkt bilgisayardan kalıplara pozlama yapılmaya başlandı. Bu yıllarda kitap ve dergi basımı son derece modern tekniklerle hızlı bir şekilde yapılmaya başlandı. Sonrasında 4 renkli makineler devreye girdi. Bunlar oldukça hızlıydı ve ön arka baskı yapma nitelikleri vardı. Piyasada artık bunlar var. Buna bağlı olarak sayfaları bir araya getirip kitap yapan mücellithaneler çoğaldı. Bu değişim sırasında merakım hiç eksilmedi. Tam tersine daha da arttı. Her bir tekniği ve makineyi öğrenmeye çalıştım ve öğrendim. Yani bugün Türkiye'de ve dünyada var olan tüm makineleri ve baskı tekniklerini biliyorum, bu işin ustasıyım" dedi.
Yaşına rağmen kendisini yenilemek ve öğrenmek için her gün çaba harcadığını vurgulayan Ahmet Küçük, "Küçük yaştan itibaren makine arızalarını gidererek tamir işini de öğrendim. 15 yıl önce emekli oldum. O günden beri sadece tamir işleri yapıyorum. Bu işten kopamıyorum. Merakım da bitmedi. Yeni bir makine gelince hemen görmeye, öğrenmeye gidiyorum. Dünyanın neresine giderseniz gidin; matbaa teknolojisi var. Bu işi öğrenen dünyanın her yerinde kendine iş bulur, ekmeğini kazanır. Gençlere tavsiyem; makinelere karşı hevesli olanlar, matbaacılığı öğrensinler ve yapsınlar" diye konuştu.

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Yarım asırlık matbaa ustasıYarım asırlık matbaa ustası

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