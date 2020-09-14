KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Yarım kalan salatalığı çöpe atmayın! Yüzeyleri ışıl ışıl yapıyor...

Yarım kalan salatalığı çöpe atmayın! Yüzeyleri ışıl ışıl yapıyor...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan taze salatalıklar, lezzetinin yanı sıra cilt temizliği için de tercih edilen doğal bir şifacı. Şimdi ise sizlere salatalığı temizlik için nasıl kullanacağınızı anlatacağız.

Yarım kalan salatalığı çöpe atmayın! Yüzeyleri ışıl ışıl yapıyor...

Evde temizlik yaparken kimyasal malzemeler yerine doğanın bizlere armağan ettiği ürünlerden faydalanabilirsiniz. Onlardan biri de salatalık. Diyet yapanların vazgeçilmez yiyeceği olan salatayla maske yapmaya da alışmıştık ama temizliğini duymamıştık. Sizler için araştırdık ve yüzeyleri pırıl pırıl yapan yöntemleri bulduk, buyursunlar.

LAVABOYU PARLATIN!

iStock-1216814017

Paslanmaz çelik lavaboları parlatmak için salatayla ovun. Her bir yanını ovduktan dakika sonra suyla durulayın.

AYNADAKİ BUHARI YOK EDİN

Banyo sonrası buhar oluşan aynaları bezle silmeyin. Bunun yerine bir dilim salatalık ile silin. Nasıl parladığına inanamayacaksınız...

KAPI GICIRTISINA EN ETKİLİ ÇÖZÜM

Kapı gıcırtısı için genelde yağ önerisi yapılır ancak yağın kapı üzerinde bıraktığı lekeler hesaba katılmaz. Bunun yerine kapı menteşelerini salatalık ile ovmayı deneyin. Hem gıcırtı ortadan kalkacak hem de temizlik derdi olmayacak


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz
Kullanılmış limonu hemen çöpe atmayın! Önce salataya sonra makineye... Kullanılmış limonu hemen çöpe atmayın! Önce salataya sonra makineye...
İkizler Burcu Eylül aylık burç yorumu (2020)İkizler Burcu Eylül aylık burç yorumu (2020)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Kullanılmış limonu hemen çöpe atmayın! Önce salataya sonra makineye...
Kullanılmış limonu hemen çöpe atmayın! Önce salataya sonra makineye...
14 - 20 Eylül haftalık burç yorumları
14 - 20 Eylül haftalık burç yorumları
Yanınıza bile yaklaşamayacaklar! Sürün ve bekleyin
Yanınıza bile yaklaşamayacaklar! Sürün ve bekleyin
Sizin de ayakkabınız böyleyse...
Sizin de ayakkabınız böyleyse...
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Saç kaç günde bir yıkanmalı? Sakın bu hatayı yapmayın....
Saç kaç günde bir yıkanmalı? Sakın bu hatayı yapmayın....
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ünlü güzelin yüzü meğer asimetrikmiş! Bu makyaj hileleri ile...
Ünlü güzelin yüzü meğer asimetrikmiş! Bu makyaj hileleri ile...
İşte burçlara göre en iyi saç modelleri
İşte burçlara göre en iyi saç modelleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivrisinekler bir daha yanınıza yaklaşamayacaklar! Karanfil, fesleğen...
Yanınıza bile yaklaşamayacaklar! Sürün ve bekleyin
Kullanılmış limonu çöpe atmayın! Hem güzel kokacak hem de parlatacak
Kullanılmış limonu hemen çöpe atmayın! Önce salataya sonra makineye...
Herkes bunu yapmaya başladı! Bu yöntem ayakkabı kırışıklıklarını gideriyor
Sizin de ayakkabınız böyleyse...
Herkes bu hatalara düşüyor! Tuvalet fırçasını bu şekilde kullanmak...
Kimsenin aklına gelmiyor! Tuvalet fırçasını bu şekilde kullanmak...
Koltuklarda ulaşılması güç yerleri temizlemek için... En detaylı temizlik rehberi!
Koltuklarda ulaşılması güç yerleri temizlemek için... En detaylı temizlik rehberi!
Donmuş yağ ile kaplanan mutfak eşyaları için pratik çözümler! Sadece 10 dakikada...
Donmuş yağ ile kaplanan mutfak eşyaları için pratik çözümler! Sadece 10 dakikada...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.