Yarım kalan salatalığı çöpe atmayın! Yüzeyleri ışıl ışıl yapıyor...

Evde temizlik yaparken kimyasal malzemeler yerine doğanın bizlere armağan ettiği ürünlerden faydalanabilirsiniz. Onlardan biri de salatalık. Diyet yapanların vazgeçilmez yiyeceği olan salatayla maske yapmaya da alışmıştık ama temizliğini duymamıştık. Sizler için araştırdık ve yüzeyleri pırıl pırıl yapan yöntemleri bulduk, buyursunlar.

LAVABOYU PARLATIN!

Paslanmaz çelik lavaboları parlatmak için salatayla ovun. Her bir yanını ovduktan dakika sonra suyla durulayın.

AYNADAKİ BUHARI YOK EDİN

Banyo sonrası buhar oluşan aynaları bezle silmeyin. Bunun yerine bir dilim salatalık ile silin. Nasıl parladığına inanamayacaksınız...

KAPI GICIRTISINA EN ETKİLİ ÇÖZÜM

Kapı gıcırtısı için genelde yağ önerisi yapılır ancak yağın kapı üzerinde bıraktığı lekeler hesaba katılmaz. Bunun yerine kapı menteşelerini salatalık ile ovmayı deneyin. Hem gıcırtı ortadan kalkacak hem de temizlik derdi olmayacak



