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Yarım milyon depremzede taşınacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Olağanüstü Zirvesi'nde duyurdu: 100 bin adet...

16.03.2023 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türk dünyasının sergilediği dayanışma dolayısıyla liderlere teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, mayıs ayına kadar 100 bin konteynerin kurulacağını duyurarak, yarım milyon depremzedenin, daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşınacağını söyledi.

Yarım milyon depremzede taşınacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Olağanüstü Zirvesi'nde duyurdu: 100 bin adet...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin olarak, "Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Yaşadığımız felakette Türk dünyası olarak sergilediğimiz dayanışmayı, birlik ve
    beraberliği hiçbir zaman unutmayacağız.

  • TDT ülkeleri, felaketin ardından yardım çağrımıza en hızlı cevap veren, en hızlı harekete geçen, acılarımızı en kalbi paylaşan dostlarımızın başında geliyor.

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  • Türk dünyası, tasada ve sevinçte bir olduğunu bugün tekrar gösterdi. Bu dayanışmanın deprem yaralarının sarılmasında da devam edeceğine inanıyorum.

  • Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşıyacağız.

  • Sel felaketlerinin yeniden kanattığı yaraları sarmak için gece gündüz çalışacak, yıkımları ve zararları tazmin edeceğiz.

  • (Kahramanmaraş merkezli depremler) Kayıpları tamamen telafi etmeden, insanlarımızı geleceklerine güvenle bakacağı günlere kavuşturmadan bize dinlenmek haram.

  • İlgili kurumlarımız arasında işbirliğinin ileri seviyeye taşınmasını ve müteakip zirveye kadar TDT Sivil Koruma Mekanizmasının tesisini kararlaştırdık.

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  • Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması’nın imzalanması, zirvemizin somut kazanımlarından olmuştur.

  • Türk Yatırım Fonu'nun, Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye katkı sağlayacağına inanıyorum. Fona, İstanbul ev sahipliği yapacaktır.

  • Mevcut ve gelecekte karşılaşılabilecek sınamalar karşısında mukavemetimizi artırmalıyız. Bunun için TDT'nin imkan ve kabiliyetlerini güçlendirmeliyiz.

  • Tarihi, kültürel ve hakkaniyetli kurumsal yapılardan yoksun birlikteliklerin tıkandığı süreçte TDT, yeni bir ses, yeni bir sinerji merkezi haline gelmektedir.
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