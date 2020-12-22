Yarım ton ağırlığındaki timsah, diğer timsahı yedi!

Güney Afrika’da çekilen bu görüntülerde yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve yarım ton ağırlığında yetişkin bir timsah 10 cm uzunluğundaki dişlerini daha genç bir timsaha geçirdi.

Yetişkin timsah, genç olana dişlerini geçirdi.

Genç timsah suyun içinde sürüklendi.

Çaresiz Nil timsahı, yetişkin timsah tarafından yenmek üzere götürüldü. 69 yaşındaki Hollandalı fotoğrafçı Jan Butter, Güney Afrika’da Kruger Ulusal Park’ında bu vahşi anları yakaladı. “Timsahlarda ilk kez böyle bir şeye tanık oluyorum” diyen Jan “Kruger’daki yolculuğumuzun onuncu günündeydik. Suyun kenarında oturup yarım saat bekledikten sonra timsahlar göründü” dedi.

Yetişkin timsah, genç olana saldırıyor.

Genç timsah çaresizlik içinde ağladı.

Doğanın bu vahşi anı hakkında Jan “Birden bire timsahın diğerini çenesinden yakaladığını gördük. Sonra onu sıktı ve yemek için suya doğru sürükledi” dedi.

Genç timsahı büyük dişleriyle yakaladı.

Yetişkin erkek timsahlar, genellikle genç dişi timsahlara saldırmıyor.

Timsahların kendi türlerini yemesi oldukça nadir bir durumdur. Ancak yetişkinler, karşısındakini avlayacağını garanti olarak görüyorsa, nadiren de olsa genç timsahlara saldırdıkları biliniyor. Bu saldırıların kurbanı genellikle genç erkek timsahlar oluyor, çünkü dişi timsahlar üreme sistemi açısından değerli görülüyor.



