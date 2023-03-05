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Yarın Berat Kandili mi? Berat Kandili'nde neler yapılır? İşte hadisler ve dualar

05.03.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berat Kandili'ne sayılı saatler kaldı. Müslümanlar açısından önemi büyük olan bu mübarek günün en verimli nasıl geçirilmesi gerektiği araştırılıyor. Berat Kandili'nde Allah'a yakın olmak için bol bol ibadet edilir. Peki Berat Kandili ne zaman, yarın mı? Berat Kandili'nde neler yapılır? İşte hadisler ve dualar...

Yarın Berat Kandili mi? Berat Kandili'nde neler yapılır? İşte hadisler ve dualar

Berat Kandili'ne kısa bir süre kaldı. Milyonlarca Müslüman bu mübarek günü ibadet ederek geçirecek. Berat Kandili, üç ayların ikincisi şaban ayında idrak ediyor. Peki Berat Kandili ne zaman, yarın mı? Berat Kandili'nde neler yapılır? İşte hadisler ve dualar...

Yarın Berat Kandili mi? Berat Kandili'nde neler yapılır? İşte hadisler ve dualar

BERAT KANDİLİ'NDE NE YAPILIR?

1- Gece bir saat kadar ibadet etmekle, gece ihya edilmiş olur. Fakat vakti müsait olan, gece daha az uyumalı.
2- Mümkünse din büyüklerimizin kabirlerini ziyaret edip feyizlerine kavuşmalı. Büyüklerimiz için çok dua etmeli.
3- Kendimiz ve bütün müminler için, dua ve istigfar etmeli. Namazdan sonra çok dua etmeli, özellikle hayırlı dua etmeli. Duada ısrar etmeli, yani duayı çok tekrarlamalı. Peygamber efendimizin Berat gecesinde okuduğu, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen min-eş-şirki beriyyen lâ kâfiren ve şakiyyen) duasını çok okumalı.
4- Aile efradıyla merhametli konuşmalı, onlara iyi davranmalı.
5- Kur'an-ı kerim okumalı, özellikle Rabbenâ âtinâ ve Âmenerresûlü'yü çok okumalı.
6- En önemlisi de ilim öğrenmeli, bunun için de Seadet-i Ebediyye ilmihâlini okumalı.
7- Kazası olmasa da çok kaza namazı kılmalı. Namaz dışında secde ederek, secdede dua ve istigfar etmeli, mümkünse toprağa secde etmeli, secdeyi çok yapmalı.
8 Allahü teâlâya hamd ve şükretmeli
Peygamber s.a.v.'den gelen bir rivayette ise "Allah Taala (c.c), Şa'ban ayının onbeşinci gecesi (kullarına rahmetle) nazar eder. Müşrikle, müşahin (kindar bencil) bu aftan yararlanamazlar." İbn Mace, İkâmetü's-Salât, 191 ( I, 445) Hadis No:1390.

Bir başka hadiste ise Berat Kandili için şu ifadeler yer alır: "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Recebin ilk (cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan 15. gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir. Bu sebeple Müslümanlar bu geceleri hep ihya etmişlerdir. Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342 (Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1990).

Yarın Berat Kandili mi? Berat Kandili'nde neler yapılır? İşte hadisler ve dualar

BERAT KANDİLİ'NDE HANGİ DUA OKUNUR?

"Ey kalplerimizin sahibi olan Rabbimiz!

Rahmet ve mağfiretinin âlemleri kuşattığı üç aylar mevsiminin bu kutlu Berat Gecesinde senin sonsuz rahmetine sığınıyoruz, sana halimizi arz ediyoruz, bizlere merhametinle muamele eyle, bizleri dergâhından boş çevirme Allah'ım! İnayetine sığındık kapına geldik, hidayetine sığındık lütfuna geldik, kulluk edemedik affına geldik, bizleri affeyle Allah'ım!

Azabından affına, gazabından rahmetine sığınıyoruz, bizleri yalnız ve yardımsız, çaresiz ve Sensiz bırakma Allah'ım! Sen, affedicisin, affetmeyi seversin. Affeyle bizi Allah'ım!"

Hazreti Muhammed Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"

Berat Kandili'nde okunabilecek dualar

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

Anlamı: "Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."


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