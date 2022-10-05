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Yarın kandil mi? Mevlid Kandili 2022 ne zaman? Yılın son kandil gecesi için geri sayım

05.10.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili için heyecan giderek artıyor. Regaib, Miraç, Berat Kandili'nin ardından sıra yılın son kandil gecesine geldi. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in bu dünyayı teşrif edişlerinin yıl dönümü her yıl kutlanıyor. Müslümanlar camilere giderek bolca ibadet ediyorlar. Peki, yarın kandil mi? Mevlid Kandili ne zaman?

Yarın kandil mi? Mevlid Kandili 2022 ne zaman? Yılın son kandil gecesi için geri sayım

Yarın kandil mi sorusu gündemde yer alıyor. Mevlid Kandili her yıl rebiülevvel ayında idrak ediliyor. Bu önemli gecede bolca ibadet ediliyor. Mevlid Kandili, İslam’ın tebliğcisi, hak ve hakikatin temsilcisi, dünya ve ahiretin efendisi, rehberimiz, en güzel örneğimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.s) dünyayı teşriflerinin yıl dönümüdür. İşte 2022 Mevlid Kandili tarihi

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre Müslümanlar bu tarihte bolca ibadet edecekler.

MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

kandil

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.

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