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Yarın okullar açık mı? 18 Nisan yarın okul var mı yok mu? Okullar ne zaman açılıyor?

17.04.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın okullar açık mı ders var mı? 18 Nisan yarın okul var mı? Milyonlarca öğrenci ve veli, ara tatil sonrası okulların açılacağı tarihi merak ediyor. 18 Nisan Pazartesi günü okul olup olmadığı sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre yarın okulların açık olup olmadığı belli oldu.

Yarın okullar açık mı? 18 Nisan yarın okul var mı yok mu? Okullar ne zaman açılıyor?

18 Nisan yarın okullar açık mı? Yarın okul var mı yok mu? Okullar ne zaman açılıyor sorusuna cevap arayan eğitim camiası yarın okulların açık olup olmadığını sorguluyor. Öğrenciler ara tatil dönemlerinde dinleniyor ve okullarda herhangi bir ders işlenmiyor. Eğitim öğretim takviminde okulların ne zaman açılacağı da belirleniyor. Peki; yarın okullar açık mı? 18 Nisan okul var mı?

18 NİSAN YARIN OKULLAR AÇIK MI?

18 Nisan Pazartesi günü okullarda eğitim öğretim başlayacak ve öğrenciler ders başı yapacak.

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

22 Nisan resmi tatil olarak ilan edilmedi. Dolayısıyla 2022 Resmi Tatiller Takvimi'nde de yer almıyor.

22 Nisan Cuma günü resmi ve özel iş yerleri faaliyet göstermeye devam edecek.

23 NİSAN TATİL Mİ?

23 Nisan her yıl Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanırken resmi tatiller içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla 23 Nisan 2022 Cumartesi günü resmi tatil olacak.
Çalışmaya devam edecek özel kurumlar ise çalışanlarına 23 Nisan için fazla mesai ücreti ödeyecek.

OKULLARDA MASKE ZORUNLULUĞU VAR MI?

Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak. Alınan bilgiye göre, maske zorunluluğuna yönelik esneklik getirilmesi bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun özellikle haftaya, bugüne kadar yaptığı en önemli toplantılarından birini yapacağını belirten Koca, "Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız. Özellikle maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da haftaya Bilim Kurulu değerlendirmiş olacak. Bununla ilgili zaten detaylı açıklamamız olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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