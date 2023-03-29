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Yarın okullar tatil mi? 30 Mart'ta okullarda kar tatili var mı? İşte kar tatili olan iller!

29.03.2023 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın okullarda kar tatili olup olmayacağı merak edildi. Türkiye'ni bazı illeri yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Bu gelişmenin ardından okullarda eğitime ara verilme duyurumu gündeme geldi. Birçok valilikten okullarda kar tatiline ilişkin açıklamalar peş peşe geldi. Peki, Yarın okullar tatil mi? 30 Mart'ta okullarda kar tatili var mı? İşte detaylar...

Yarın okullar tatil mi? 30 Mart'ta okullarda kar tatili var mı? İşte kar tatili olan iller!

Yozgat'ta devam eden kar yağışının zaman zaman fırtına şeklinde esmesi nedeniyle, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim ve öğretime ara verildi. Yozgat'ın ardından birçok ilden de kar tatili açıklamaları geldi. İşte kar tatili olan iller!

NEVŞEHİR'DE KAT TATİLİ

Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Kar yağışı ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen don olayı nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla ilimiz genelinde resmi, özel kreş ve anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararı ile 30 Mart 2023 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu'da da etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Ordu'da etkisini sürdüren kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İl genelinde kar yağışı ve olası buzlanma olaylarına karşı Çaybaşı, İkizce, Akkuş, Gürgentepe, Gölköy, Mesudiye ve Korgan ilçelerinde resmi ve özel tüm okullarda eğitim- öğretime yarın ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

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GÜMÜŞHANE'DE KAR TATİLİ VAR MI?

Gümüşhane’de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verildi.Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, kar yağışının ardından kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ve ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiği belirtilerek il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 30 Mart 2023 Perşembe günü bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacağı belirtilerek yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

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BAYBURT'TA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİVAS'TA KAR TATİLİ

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Akıncılar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, 30 Mart Perşembe günü ilk, orta ve liselerde eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.

SAMSUN'DA KAR TATİLİ VAR MI?

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında, Tahnal İlkokulu ve Ortaokulu, Konakören İlkokulu ve Ortaokulu ve Cevizli İlkokulunda 30 Mart Perşembe günü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer okullarda olumsuz hava şartları nedeniyle okullarına ulaşamayan öğrencilerin de izinli sayılacakları belirtildi.

YOZGAT'DA KAR TATİLİ

Yozgat il genelinde; kar yağışının etkili olması, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle 30 Mart Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Eğitime verilen ara, Yozgat Valiliği web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyuruldu. (DHA-İHA-AA)

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