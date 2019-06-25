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Yarış tayları lüks otomobil fiyatına alıcı buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 18:49 | Son Güncelleme

Eskişehir Anadolu Tarım İşletmesinde yetiştirilen ünlü Arap Yarış Tayları, Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Hara’da görücüye çıktı.

Eskişehir Anadolu Tarım İşletmesinde yetiştirilen ünlü Arap Yarış Tayları, Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Hara’da görücüye çıktı. Yapılan açık artırmada Yelsavuran isimli tay 320 bin liraya satıldı.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan Hara’da, Eskişehir’de yetiştirilen Arap Yarış Tayları satışa çıkartıldı. Toplam 51 taydan 49’unun satıldığı açık artırmalarda TİGEM 3 milyon 298 bin lira gelir elde etti. Açık artırmada Yelsavuran isimli tay Mozaik Tarım A.Ş. tarafından 320 bin liraya satın alındı. Asrın Pehlivanı isimli tayın 210 bin liraya Bader Tarım’a satıldığı açık artırmada Beratefe isimli tay ise 200 bin liraya Anka Girişim Limited Şirketi tarafından satın alındı. Açık artırmada en düşük tay 10 bin liraya satılırken, 2 tay ise alıcı bulamadı.

Yarış tayları lüks otomobil fiyatına alıcı buldu

Yarış tayları lüks otomobil fiyatına alıcı buldu

Yarış tayları lüks otomobil fiyatına alıcı buldu

Yarış tayları lüks otomobil fiyatına alıcı buldu

Yarış tayları lüks otomobil fiyatına alıcı buldu

Yarış tayları lüks otomobil fiyatına alıcı buldu

Yarış tayları lüks otomobil fiyatına alıcı buldu

Yarış tayları lüks otomobil fiyatına alıcı buldu

Yarış tayları lüks otomobil fiyatına alıcı buldu

Yarış tayları lüks otomobil fiyatına alıcı buldu

Yarış tayları lüks otomobil fiyatına alıcı buldu

Yarış tayları lüks otomobil fiyatına alıcı buldu

Yarış tayları lüks otomobil fiyatına alıcı buldu

Yarış tayları lüks otomobil fiyatına alıcı buldu

Yarış tayları lüks otomobil fiyatına alıcı buldu
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