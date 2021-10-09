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Eskiyen kotlarınızı atmayın! Yıpranmış kotları değerlendirmek için 3 yaratıcı fikir

09.10.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaş, cinsiyet veya sosyal statü fark etmeksizin herkesin tercih ettiği bir kıyafet var: Kot pantolon. Sade ama şık duruşuyla uzun zamandır dolapların vazgeçilmezi olan kot pantolonlar, belli bir süre sonra aşınmaya ve haliyle eskimeye başlıyor. Siz de onları atmaya kıyamayanlardansanız, dönüştürmeye ne dersiniz? İşte detaylar...

Eskiyen kotlarınızı atmayın! Yıpranmış kotları değerlendirmek için 3 yaratıcı fikir

Eskiyen ya da aşınan kot pantolonlarınıza yeniden hayat vermek oldukça kolay. Peki eski kotlarınızı nasıl yenileyeceksiniz? İşte sizin için birkaç öneri...

ESKİYEN KOTLARDAN NASIL ÇANTA YAPILIR?

  • Aşınan kot pantolonunuzu diz üstü hizasından kesin ve pantolonu ters çevirin.

  • İç bacak kısmındaki dikişleri ağ kısmına kadar sökün.

  • Ters haldeyken düz bir zemine ön iç bacak dikişleri üst üste gelecek şekilde yayın ve her iki yanını da dikiş makinesi ile birleştirin.

  • Birleştirme sırasında ağ kesimi potluk yapabilir. Makas ile o kısımları düzeltin ve dikişinizi düz bir çizgi halinde ilerletin.

  • Bu aşamadan sonra çantanız büyük oranda ortaya çıkmış olacak. Çantanın alt kısmını birleştirin.

  • Pantolonun kesmiş olduğunuz bacak kısmından iki uzun şerit keserek çantanın ağız kısmına sap olarak dikin.

KOT KUMAŞTAN DUVAR DÜZENLEYİCİSİ OLMAYAN VAR MI?

  • Eskimiş kot pantolonunuzun iç bacak ve ağdan başlayıp bele kadar olan dikişlerini boydan boya sökün. Bu şekilde iki bacağı oluşturan kumaş parçalarını tamamen birbirinden ayırmış olmalısınız.

  • Pantolonunuzun arka ceplerini dikkatli bir şekilde sökün.

  • Bel kısmı yukarı gelecek şekilde parçalardan birini düz bir zemine yayın. Söktüğünüz cepleri bel kısmından 5 cm alttan başlayacak şekilde alt alta yerleştirin ve iğneleyin.

  • Kullanacağınız düzenleyicinin boyuna göre diz üstüne denk gelen yerden kesin. 30-40 cm boy ideal olur.

  • Kumaş parçanızın kenarlarını makine dikişiyle kıvırın ve cepleri dikin.

  • İnce uzun bir tahta çubuğu düzenleyicinizin genişliğinde kesin. Bel kısmında bulunan kemer yerine geçirin. Tahtanın iki ucuna ip bağlayarak askı kısmını da sabitleyin.

  • Düzenleyicinizi duvara asarak kullanmaya başlayın.

ŞIK BARDAK ALTLIKLARI İÇİN FAZLA UZAĞA GİTMEYE GEREK YOK!

  • Eskiyen kotunuzu 15X15 santimetrelik kareler halinde kesin.

  • Kot kumaşın mavi kısımları birbirine bakacak şekilde karelerinizi eşleştirin.

  • Karelerin 3 kenarını tersten dikin.

  • Elde ettiğiniz keseyi ters yüz edin. Böylece hem altı hem de üstü kot görünümlü olacak.

  • Açıkta kalan kenarın uçlarını içe kıvırarak dikin. İsterseniz bardak altlığınızın üzerine cep detayı da ekleyebilirsiniz.
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