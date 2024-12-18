Yarışma tarihinde bir ilk: 2025 Fransa Güzeli, seçilen en yaşlı güzel oldu!

Miss France yarışmasında kazanan isim belli oldu. Geçen yıl yaş sınırının kaldırıldığı güzellik yarışmasında, Martinik’i temsil eden Angarni-Filopon, yarışma tarihinde taç giyen en yaşlı şampiyon oldu.

30 adayın Fransa Güzeli olmak için yarıştığı Miss France 2025'te Nord-Pas-de-Calais'i temsil eden Sabah Aïb ikinci olurken, Korsika'yı temsil eden Stella Vangioni üçüncü oldu.

Angélique Angarni-Filopon, kazanmayı beklemediğini söyleyerek, “Her bölgesel seçimde kendime 'Diğer yarışmacılar çok güzel' dedim ve zaferin benden uzaklaştığını gördüm. Kendime bu deneyimin harika olacağını söyledim. Ama kazanacağımı düşünmüyordum” dedi.

1920'den itibaren düzenlenen yarışmada, daha önce 24 yaşın üzerinde kimse birinci seçilmedi.