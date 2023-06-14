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Yaş farkları çok konuşulmuştu! Sessiz sedasız evlenen Melike Şahin'den şaşırtan itiraf: ''Teklifi ben sundum, diz çökmedim''

14.06.2023 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllara şarkıları ile damga vuran Melike Şahin, geçtiğimiz haftalarda Sedat Arpalık ile sessiz sedasız evlenmişti. Şahin, evlilik teklifi itirafıyla herkesi şaşırttı. Ünlü çiftin arasındaki yaş farkı ise uzun süre konuşuldu.

Yaş farkları çok konuşulmuştu! Sessiz sedasız evlenen Melike Şahin'den şaşırtan itiraf: ''Teklifi ben sundum, diz çökmedim''

'Tutuşmuş Beraber', 'Deli Kan' ve 'Pusulam Rüzgar' gibi şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Melike Şahin, katıldığı bir davette kameralara takıldı. Geçtiğimiz haftalarda Sedat Arpalık ile dünyaevine giren Şahin, basın mensuplarıyla sohbet etti.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; ünlü şarkıcı evlilik teklifini kendisinin gerçekleştirdiğini açıkladı.

Melike Şahin, konuyla ilgili olarak, "6 yıllık bir beraberliğimiz vardı. Bana bir anda geldi ya... 'Neden yapmıyoruz?' diye sordum. Eşim de kabul etti. Artık hep beraber kutlayalım dedik. Teklifi ben sundum ama tam olarak diz çökmedim" ifadelerini kullandı.

Melike Şahin 2

SÜRPRİZ NİKAH

Melike Şahin geçtiğimiz günlerde, 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Sedat Arpalık ile evlenerek hayatını birleştirmişti.

Ünlü şarkıcı, paylaştığı nikâh fotoğraflarına, "Kara gözlüm; biz seninle bir ev kursak, yemyeşil..." notunu düşmüştü.

Melike Şahin dğğün

Şahin'i mutlu gününde Hazal Kaya ve Mabel Matiz gibi ünlü isimler de yalnız bırakmamıştı.

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Melike Şahin evlilik gününde

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