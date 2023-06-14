Yaş farkları çok konuşulmuştu! Sessiz sedasız evlenen Melike Şahin'den şaşırtan itiraf: ''Teklifi ben sundum, diz çökmedim''

'Tutuşmuş Beraber', 'Deli Kan' ve 'Pusulam Rüzgar' gibi şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Melike Şahin, katıldığı bir davette kameralara takıldı. Geçtiğimiz haftalarda Sedat Arpalık ile dünyaevine giren Şahin, basın mensuplarıyla sohbet etti.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; ünlü şarkıcı evlilik teklifini kendisinin gerçekleştirdiğini açıkladı.

Melike Şahin, konuyla ilgili olarak, "6 yıllık bir beraberliğimiz vardı. Bana bir anda geldi ya... 'Neden yapmıyoruz?' diye sordum. Eşim de kabul etti. Artık hep beraber kutlayalım dedik. Teklifi ben sundum ama tam olarak diz çökmedim" ifadelerini kullandı.

SÜRPRİZ NİKAH

Melike Şahin geçtiğimiz günlerde, 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Sedat Arpalık ile evlenerek hayatını birleştirmişti.

Ünlü şarkıcı, paylaştığı nikâh fotoğraflarına, "Kara gözlüm; biz seninle bir ev kursak, yemyeşil..." notunu düşmüştü.

Şahin'i mutlu gününde Hazal Kaya ve Mabel Matiz gibi ünlü isimler de yalnız bırakmamıştı.

