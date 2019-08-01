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YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi yayınlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 18:16 | Son Güncelleme

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla terfi alacak ve emekliye ayrılacakların tam listesi yayınlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekliye ayrılacakların tam listesi yayınlandı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla terfi alacak ve emekliye ayrılacakların tam listesi yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekliye ayrılacakların tam listesi yayınlandı.

YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi yayınlandı

YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi yayınlandı

YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi yayınlandı

YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi yayınlandı

YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi yayınlandı

YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi yayınlandı

YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi yayınlandı

YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi yayınlandı

YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi yayınlandı

YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi yayınlandı

YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi yayınlandı

YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi yayınlandı

YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi yayınlandı
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