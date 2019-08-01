Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla terfi alacak ve emekliye ayrılacakların tam listesi yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekliye ayrılacakların tam listesi yayınlandı.
YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi yayınlandı
YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi yayınlandı
YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi yayınlandı
YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi yayınlandı
YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi yayınlandı
YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi yayınlandı
YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi yayınlandı
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