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Yasa Dışı Bahisle Mücadelede Stratejilerin Belirlenmesi Çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 17:36 | Son Güncelleme

Ülke ekonomisine ciddi zararlar veren yasa dışı bahis sorunu ve alınması gereken tedbirler, çalıştayda ele alındı

Ülke ekonomisine ciddi zararlar veren yasa dışı bahis sorunuyla mücadele eden paydaşların katıldığı Yasa Dışı Bahisle Mücadelede Stratejilerin Belirlenmesi Çalıştayı düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı bahis suçuyla mücadelede etkinliğin artması, ülkenin toplumsal yapısına ve değerlerine olduğu kadar ekonomisine verilen zararların en aza indirilmesi ve operasyonel sürecin hızlanması amacıyla Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, "Yasa Dışı Bahisle Mücadelede Stratejilerin Belirlenmesi Çalıştayı" yapıldı.

Çalıştaya, Ticaret Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu temsilcileri katıldı.

Yasa dışı bahsin örgütsel yapısı ve kullanılan suç yöntemlerinin anlatıldığı çalıştayda, mücadelede yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Çalıştayda, kurumların yasa dışı bahis konusuna verdikleri önemin ve koordinasyonun artırılması kararlaştırılırken, yasa dışı bahisle mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edilmesi yönünde fikir birliği sağlandı.

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