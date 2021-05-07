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Yaşadığı dehşeti bu sözlerle anlattı: Geceleri ağrılarımdan yatamıyorum

07.05.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de uzun farları yanan otomobil sürücüsünü uyardığı için feci şekilde darbedilen motokurye Hüseyin Uraz o anları anlattı. Uraz, "Bu adamdan sonuna kadar şikayetçiyim. Geceleri ağrılarımdan yatamıyorum. Cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Yaşadığı dehşeti bu sözlerle anlattı: Geceleri ağrılarımdan yatamıyorum

Olay, çarşamba akşamı saat 20.30 sıralarında Ümraniye, Armağanevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, motoruyla verilen adrese siparişi götürmek için yola çıkan 17 yaşındaki Hüseyin Uraz, trafikte otomobilin uzun farları yanan sürücüyü uyardı. Kendisini uyaran motokuryeye sinirlenen sürücü peşinden gitmeye başladı. Bir süre sonra otomobil sürücüsü Hüseyin Uraz'ın önüne keserek araçtan aşağıya indi. Motokuryenin yanına gelen sürücü hiç konuşmadan defalarca yumruklamaya başladı. Otomobil sürücüsü bir yandan tehditler savururken bir yandan da yumruklamaya devam etti. Sürücü daha sonra otomobiline binerek sokaktan ayrıldı.

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"İNER İNMEZ 3 TANE YUMRUK ATTI"

O anlar güvenlik kameralarına yansırken otomobil sürücüsünün darbettiği Hüseyin Uraz yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Uraz, "Pandemi sürecinde evlere hizmet ediyoruz, motordan ekmeğimizi kazanıyoruz. Siparişe çıkmıştım. Caddeden aşağı inerken o bana doğru geliyordu. Ben de aşağı doğru iniyordum. Sola sinyal yakmıştı, sola dönecekti. Uzun farları yakmıştı. 'Kapatır mısınız?' dedim. O da döndü arkamdan bağırdı. Ben de döndüm baktım devam ettim. Bir ara sokağa girdim. Ara sokakta önümü kesti. İner inmez 3 tane yumruk attı. Birincisinde travma geçirdim, ikincisinde neye uğradığımı şaşırdım. Bu adamdan sonuna kadar şikayetçiyim. Sonuna kadar savaşacağım sonu ne olursa olsun. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım, hakkımı savunacağım." dedi.

"CAM PARÇALARI GÖZÜME GELDİ"

Motokurye Uraz, "Geceleri ağrılarımdan yatamıyorum. Cezalandırılmasını istiyorum. Adam 35-40 yaşlarındaydı. Ben daha gencim zaten kalkıp bana vurması hata. Yatamıyorum, uykusuzum. Gözümü darmaduman etti, kaskımı parçaladı. Kaskımın şu kısmına yumruk atınca cam parçaları gözüme geldi. " diye konuştu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
motorsikletin farını öndeki aracın aynasına ayarlayan motor sürücüleri var dayak fazla olmuş ama diklendiysede caiz olmuştur

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