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Yaşadığı ev günden güne hasta etti! Her gün kendisini yorgun hissediyor: "Boynum ve yüzüm yandı"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
30.01.2025 12:42
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Bütünsel sağlık koçu Autumn Clayman , yakın zamanda yaşadığı bazı semptomları açıkladı; bunlar arasında ciltte yanma hissi ve aşırı yorgunluk da vardı ve bu durum bazı insanları şaşırttı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamasında Clyman bu semptomları yaşamasının nedeni olarak ise evini ve evindeki küfü gösterdi. Genç kadının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

Yaşadığı ev günden güne hasta etti! Her gün kendisini yorgun hissediyor: "Boynum ve yüzüm yandı"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "autumnclaymann" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Autumn Clayman isimli bir kadın evinin kendisini hasta ettiğini söyleyerek sosyal medyada gündeme yerleşti. Sonbahar, cildinin her yerinde, özellikle de yüzünde ve boynunda yanma hissi yaşadığında bir şeylerin ters gittiğini ilk kez anladığını anlattı.

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Boynunda kırmızı lekelerin oluştuğunu söyleyerek fotoğrafını paylaşan Clayman, "Daireme girdiğimde boynum ve yüzüm yanıyordu. Orada geçirdiğim zaman arttıkça hissinin daha da kötüleştiğini fark ettim." dedi. Sadece bununla kalmayıp Clayman, egzama alevlenmesi yaşadığını, bunun başlangıçta küçük şişlikler olarak başladığını ancak kısa sürede kollarına, bacaklarına ve boynuna yayılarak daha büyük kümelere dönüştüğünü söyledi.

SÜREKLİ OLARAK YORGUN HİSSEDİYORDU

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Evindeki siyah küfün artmasıyla birlikte semptomlarının daha da fazlalaştığını belirten Claymann, "Her zamankinden daha fazla tıkanıklık hissetmeye başladım. Gözlerimde yanma ve kaşıntı hissi vardı. Çoğu zaman nefes alamıyordum. Ne kadar uysam da kendimi devamlı olarak yorgun hissediyordum" diye konuştu.

Ancak evindeki küfün asıl sorunu, her zaman görünür olmamasıydı; bu da ondan kurtulmayı bir angarya haline getiriyordu. Hatta ondan kurtulmak için bir ton para bile harcadı. Evinden ayrıldıktan sonra Clayman semptomlarının hızla iyileştiğini açıkladı.

"BU KADAR KÖTÜ OLABİLECEĞİNİ HİÇ TAHMİN ETMEMİŞTİM"

Yaşadığı deneyimi internette paylaştıktan sonra semptomlarının boyutu karşısında şoke olanlar oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kadar kötü olabileceğini hiç tahmin etmemiştim, iyileştiğine sevindim." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben de aynı sorunu yaşadım, ev sahibi biliyordu ama umursamadı." yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok küf
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