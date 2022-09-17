Yasak aşk iddiasıyla kuzenini ve arkadaşını öldürmüştü! 'Keşke daha olgun olabilseydim'

Zonguldak'ta eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek kuzeni Sercan Kılıç (36) ile Ferdi Gebedek’i tabancayla ateş ederek öldüren, eşi N.K.’yi de darbeden Ali Kılıç’a, 50 yıl hapis cezası verildi. Pişman olduğunu söyleyen Ali Kılıç, “O zaman keşke daha uygun bir yöntemle çözebilseydim. O zaman daha olgun olabilseydim de farklı şekilde çözseydim” dedi.

Edinilen bilgiye göre olay geçen yıl 25 Mayıs günü Birlik Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre Ali K.; eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek görüşmek için otomobile çağırdığı kuzeni Sercan Kılıç ile aynı araçta bulunan arkadaşı Ferdi Gebedek'e ateş açtı. Sercan Kılıç olay yerinde hayatını kaybederken, Ferdi Gebedek ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındıktan bir gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Öte yandan olayın faili Ali K.'ın olay yerine 500 metre uzaklıktaki eşine de ateş açtı ancak yaralanan olmadı. Olay sonrası ekipler tarafından yakalanan zanlı Ali K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİSTEKİ İFADESİNDE “NAMUS İÇİN İŞLEDİM” DEDİ

Yaşanan olayın ardından ekipler tarafından yakalanan Ali K., polise verdiği ifadede cinayeti namus için işlediğini söyledi. Eşinin kendisini aldattığı yönündeki iddialar üzerine arkadaşı Ferdi Gebedek'in iş yerine gittiğini ardından otomobille olayın yaşandığı mahalleye doğru gittiklerini anlattı. Gebedek'in aldatma olayını doğrular gibi konuşması ve Sercan Kılıç'ın da gülmesi üzerine kendisini kaybettiğini; ilk olarak aracı kullanan Ferdi Gebedek'e ardından kuzenine ateş ettiği öğrenildi.



*Öldürülen Ferdi Gebedek

KARAR DURUŞMASINDA 50 YIL HAPİS

Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede hakkında kasten öldürme suçundan ikişer kez müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan sanığın, eşine karşı da öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması istendi. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada pişman olduğunu söyleyen sanık Ali K., "Üzücü olaylar sonucunda felaket bir olay gerçekleştirdim. O zaman keşke daha olgun olabilseydim. Farklı şekilde çözerdim. Pişmanım" dedi.



*Öldürülen Sercan Kılıç

Mahkeme heyeti sanığa Ferdi Gebedek'i kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına ancak haksız tahrik ve takdiri indirimi uygulayarak 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sercan Kılıç'a yönelik de kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına ancak takdiri indirim uygulayarak 25 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın eşine karşı suçunun teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı takdir indirimi uygulayarak 10 yıl 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Öldürülen tarafların yakınları ise sanığın haksız tahrik ve takdir indirimiyle 50 yıl 10 ay hapis cezası almasına tepki göstererek cezada indirime itiraz etti.

''GERÇEKLERİ SÖYLESENE''

Tutuklu sanık Ali Kılıç bir önceki duruşmada, olaydan 2-3 ay önce eşinin kendisini Ferdi Gebedek ile aldattığından şüphelendiğini söylemiş, Kılıç, bu nedenle eşiyle arasının bozulduğunu öne sürerek, "Olay günü Ferdi'nin dükkanına giderek eşiyle aralarında bir şey olup olmadığını sordum. Aramızda geçen konuşmanın ardından otomobille Sercan ile buluşmaya gittik. Sercan'ın araca binmesinin ardından Ferdi, Sercan'a 'Söylesene, oğlum gerçekleri. Bu adam habire bana geliyor' dedi. Sercan gülmek ile ağlamaklı ses tonuyla Ferdi'ye tepki gösterdi. Ferdi ve Sercan, çocukluk arkadaşım" demişti.

(İHA)

