Yasak Elma 117. son bölüm final sahnesi! Yıldız'ın Çağatay ve Kumru'dan intikamı sosyal medyayı salladı!

FOX’un sevilen dizisi Yasak Elma 25 Ekim Pazartesi akşamı 117. bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde, eşi Çağatay ile en yakın arkadaşı Kumru'nun yasak aşk yaşadığını öğrenen Yıldız, intikam planı yaptı.

"ÖDÜLÜMÜ KOCAM VE METRESİNE ADIYORUM"

Yıldız'ın yüzlerce kişinin katıldığı bir davette kocası Çağatay ile yakın arkadaşı Kumru'nun yasak aşkını ifşa etti. Ödül aldığı davette bir teşekkür konuşması yapmak için sahneye çıkan Yıldız, söyledikleriyle herkesi şoke etti.

Yıldız, "Bu hayatta bana planlı olmayı öğreten canım kocama ve metresi Kumru Yıldırım'a teşekkürü bir borç biliyorum. Bu ödülü bana ihanet ederek beni kamçılayan canım kocam ve onun arkadaşım kılığındaki metresine adıyorum. İyi ki varsınız" dedi.



Yıldız'ın bu sözlerinin ardından Çağatay ve Kumru ise donup kaldı.

YILDIZ'IN İNTİKAMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Yasak Elma'da aldatılan Yıldız'ın intikamı sosyal medyada da gündem oldu. Yasak Elma etiketiyle binlerce tweet atılırken, dizi de TT listesinde ilk sıralarda yer aldı. İşte paylaşımlardan bazıları:





