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Yasak Elma finalinde Yıldız ve Ender'in o sahnesi kanal tarafından sansürlenmiş

08.06.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon ekranlarının uzun soluklu dizisi Yasak Elma en sonunda final yaptı. 6 yıllık ekran serüveninin sonuna gelen dizide iddialara göre finaldeki o sahneye kanal sansür uygulamış.

Yasak Elma finalinde Yıldız ve Ender'in o sahnesi kanal tarafından sansürlenmiş

“Yasak Elma” dizisi pazartesi akşamı ekrana veda etti. Uzun yıllar ekranda olan diziden pek çok ünlü isim geçti. Planlanan final tarihinden bir hafta önce bitirilen dizinin çok konuşulacak bir sahnesinin çekilmediği de ortaya çıktı.

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizide İsmail Demirci‘nin hayat verdiği Nazım’ı çok beğenen Yıldız (Eda Ece) ile Ender (Şevval Sam) birbirinden habersiz onun davet ettiği partiye gitmiş ve orada karşılaşınca da çok şaşırmıştı.

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YASAK ELMA FİNAL SAHNESİ

“Yıldız, Ender’i partide karşısında görünce ‘Gel sen bakayım buraya!” diyerek sinirle Ender’in saçına yapışıyordu. Ender de altta kalmıyor ve “Sen artık çok oldun, Altı senedir bitmedin be!” diyerek Yıldız’ın saçına yapışıyordu. Karşılıklı “Bırak” diyen ancak ikisi de inatla birbirinin saçını bırakmayan iki kadın davetlilerin gözü önünde dövüşmeye başlıyor, oradan oraya savruluyor ve en son havuza düşüyorlardı. Ancak daha sonra bunun aslında bir hayal olduğu seyirciye gösteriliyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu sahnenin şiddet içerdiği için kanalın isteğiyle çekilmediği öğrenildi.

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