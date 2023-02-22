Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade'nin evlat özlemi: "Dünyanın çirkinliğine dayanamayıp melek olup gidenler..."

Geçtiğimiz yıl, Gökhan Alkan ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, kedisi Çiko'nun ardından Api'nin de vefat ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Acı haberin üzerinden geçen 4 günün ardından yeni bir paylaşımda daha bulunan Nesrin Cavadzade'nin sözleri yürek burktu.

Bu gün sabah saatlerinde yaptığı paylaşıma "Eşsiz, benzersiz "Api'm sensiz sabahlar ne zor" notunu düşen ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl kaybettiği kedisi Çiko'ya da yer verdi.

Nesrin Cavadzade onlara duyduğu özlemi şu ifadelerle dile getirdi:

"Dünyanın çirkinliğine dayanamayıp melek olup gidenler"

ÜNLÜ OYUNCU NESRİN CAVADZADE'NİN ÖLÜM ACISI

Ünlü oyuncu Çiko'nun hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Bu fotoğraf 16 yıllık beraberliğimizin ve mücadelemizin bir özeti gibi.

Sen kitaplarda yazan her şeyin tam tersiydin. Kaç defa yanlış teşhislerle, yanlış tedavilere maruz kaldık. Ama ölmedik. 16 yıl yaşadık. Sen bana mucizelere inanmayı öğrettin.

Mucizevi bir şekilde yaşadığın için, ölümün de bir ölümden çok mucizeye benzedi"



