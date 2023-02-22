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Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade'nin evlat özlemi: "Dünyanın çirkinliğine dayanamayıp melek olup gidenler..."

22.02.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma'da canlandırdığı Şahika karakteriyle ününe ün kattıktan sonra Üç Kuruş dizisinde Uraz Kaygılaroğlu ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Meslektaşı Gökhan Alkan ile yaşadığı aşkın ardından kedisi Çiko'nun vefatıyla sarsılan ünlü oyuncu diğer kedisi Api'nin ölümüyle yıkıldı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında Çiko ve Api'ye yer vererek özlemini dile getirdi.

Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade'nin evlat özlemi: "Dünyanın çirkinliğine dayanamayıp melek olup gidenler..."

Geçtiğimiz yıl, Gökhan Alkan ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, kedisi Çiko'nun ardından Api'nin de vefat ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Acı haberin üzerinden geçen 4 günün ardından yeni bir paylaşımda daha bulunan Nesrin Cavadzade'nin sözleri yürek burktu.

Nesrin Cavadzade

Bu gün sabah saatlerinde yaptığı paylaşıma "Eşsiz, benzersiz "Api'm sensiz sabahlar ne zor" notunu düşen ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl kaybettiği kedisi Çiko'ya da yer verdi.

Nesrin Cavadzade

Nesrin Cavadzade onlara duyduğu özlemi şu ifadelerle dile getirdi:

"Dünyanın çirkinliğine dayanamayıp melek olup gidenler"

Nesrin Cavadzade

ÜNLÜ OYUNCU NESRİN CAVADZADE'NİN ÖLÜM ACISI

Ünlü oyuncu Çiko'nun hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

Nesrin Cavadzade

"Bu fotoğraf 16 yıllık beraberliğimizin ve mücadelemizin bir özeti gibi.

Nesrin Cavadzade

Sen kitaplarda yazan her şeyin tam tersiydin. Kaç defa yanlış teşhislerle, yanlış tedavilere maruz kaldık. Ama ölmedik. 16 yıl yaşadık. Sen bana mucizelere inanmayı öğrettin.

Nesrin Cavadzade

Mucizevi bir şekilde yaşadığın için, ölümün de bir ölümden çok mucizeye benzedi"

Nesrin Cavadzade

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