Yasak kalkınca Salda Gölü'ne ziyaretçi yoğunluğu başladı

Geçen yıl yaz döneminde yaklaşık 1,5 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Salda Gölü, 1 Haziran'da normalleşme sürecinin başlaması ve ziyaret yasağının kalkmasıyla eski günlerine dönmeye başladı. Türkiye'nin her yerinden vatandaşlar, gölü görmek için Burdur'a geliyor. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Özel Çevre Koruma Alanı olarak ilan edilen, pandemi döneminde ziyarete kapatılan ve normalleşme adımlarının atılmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Salda Gölü'nde, jandarma ekipleri yoğun önlem aldı. Jandarma girişte ziyaretçilerin ateşlerini ölçerken, motorlu jandarma timleri ile yaya devriyeler de vatandaşlara sosyal mesafeye uyarısı yapıyor.

'SALDA ÇOK GÜZEL'

Salda Gölü'nü görmek için Ankara'dan geldiklerini söyleyen Serkan Sözeri, "Salda çok güzel. Uzun bir aradan sonra ilk defa geldim. Umarım böyle kalır. Böyle kalmasını umuyorum. En büyük temennimiz o" dedi.

'İNSANLAR BU GÜZELLİĞİN KIYMETİNİ BİLMİYOR'

Burçin Sözeri de sahilde bulduğu çöpleri topladığını belirterek, "İnsanlar bu güzelliğin kıymetini bilmiyor. Çok üzücü. Hem söylendim hem topladım" diye konuştu.