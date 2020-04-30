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Yasak öncesi sokaklar doldu taştı!

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2020 16:59 | Son Güncelleme

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı öncesi alışverişe çıkan kişiler sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Semt pazarına akın eden vatandaşlar mesafe kuralını hiçe saydı.

Yakacık Mahallesi’nde bulunan semt pazarında aşırı yoğunluk yaşandı. Pazar girişlerine Kartal Belediyesi tarafından dezenfektan konuldu. Pazarda çok sayıda maskesiz dolaşan ve eldivensiz ürün seçen vatandaşlar görüldü. Kimi esnaf eldivensiz satış yaptı, yoğunluk sebebiyle sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

KİMSE SOSYAL MESAFE KURALINA UYMUYOR

Müşteri olarak pazara geldiğini belirten Ali Ergin “Kimse sosyal mesafe kuralına uymuyor.” dedi. Pazar esnafı Cüneyt Yaman ise pazarlardaki yoğunluğun sebebini marketlerin pahalı olmasına bağlayarak “Marketlerin fiyatları çok yüksek. Mesela vatandaş limonu pazarda 7,5 liraya alırken, markette 15 liraya alıyor. İnsanların çoğu asgari ücretle çalıştığı için pazarlar yoğun oluyor. Zabıtalar maskelerimizi veriyor. Biz de çalışıyoruz.” diye konuştu. (DHA)

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