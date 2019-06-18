Yasaklanmıştı, deniz altında gizlenmiş halde bulundu

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz canlılarının neslini yok ettiği için Marmara Denizi’nde yasaklanan trol ağlarını denizin altına gizlenmiş halde buldu.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmara Denizi’nde yasak olan trol avcılığı ile etkin mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda merkez ilçe Süleymanpaşa’ya bağlı Kumbağ Mahallesi açıklarında suyun altına gizlenmiş halde trol malzemeleri olduğu belirlendi. Bölgede dalış yapan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, denizin altında trol ağı ve kapısı buldu. Denizden çıkarılan trol ağı ve kapıları polis ekipleri tarafından römorköre çekildi.



