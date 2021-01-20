Yaşam koçluğu nedir? Yaşam koçu eğitimi nasıl alınır?

Yaşam koçluğu da aynı NLP gibi 4 tane modülden oluşuyor. Kişi ilk önce life coach olur, bunun için de yaklaşık 70-80 saatlik eğitim alır. Bazı yerlerde 100 saate kadar çıkabilir. İkinci modülde master life coach eğitimi alınır. Yani artık uzman uygulayıcı noktasına gelinir. Kişi 100 saate yakın bir eğitim alır. Bundan sonraki hayatında birilerine koçluk yapabilecek noktaya gelir. Üçüncü modülde profesyonel life coach olunur. Artık eğitimler verilebilir, eğitmenler yetiştirilebilir. Son modülde ise life coach trainer noktasına gelinir. Eğitimler verilen ve eğitmenler yetiştirilen koçluk olur. Yaşam koçluğu eğitiminin tamamı yaklaşık 500 saatten oluşan bir eğitim programıdır.
Bir insanın yaşam koçu olabilmesi için öncelikle çok iyi dinleyen birisi olabilmesi lazımdır. Karşısındaki insanın gözlerine bakabilecek, duruşu, hitabı ve diksiyonuyla senin yanındayım diyebilecek birisi olmalıdır.
Aynı zamanda da halden anlayan birisi olunmalıdır. Yaşam koçu denen insanın, yaşam tecrübesinin de çok iyi noktada olması lazımdır. Hayatta hiçbir acıyı tecrübe etmemiş bir insan, başka birisinin sıkıntılarını dinlediğinde onu anlayabilmesi çok mümkün değildir.
Yaşam koçu olmak isteyenlerin izlemesi gereken bazı yollar vardır. Bunların en önemlisi kimden eğitim alınacağının belirlenmesidir. Yaşam koçluğunda uzmanlaşılması gereken alanlar vardır. Yaşam koçu olunduğunda hangi konuda hizmet verileceğinin belirlenmesi önemlidir. Daha sonra bununla ilgili en iyi eğitimi kimin verdiğinin araştırılması gerekir ve onlardan eğitim alınmalıdır. Dünyanın her yanında geçerli sertifikalara sahip yerlerden sertifikalar alınmalıdır.
Eğer kendinize bir yaşam koçu seçecekseniz, önce hangi konuda uzmanlaşmak istediğinizi bilmeniz gerekmektedir. Bu doğrultuda, uzmanlaşmak istenen dalda bir koç seçilmelidir. Bir yaşam koçuna gittiğinizde ve gözlerine baktığınızda, size gerçekten yardımcı olabileceğine inanıyorsanız ona sımsıkı sarılın ve asla bırakmayın. Mutlaka sizi hedefinize ulaştıracaktır.
Nefes alan herkesin yaşam koçluğu alması gerektiğine inanıyorum. Zaten herkes hayatında birer yaşam koçudur. Bir sorun olduğunda yakınlarımıza gidip onlardan destek alırız ya da yakınlarımıza destek veririz. Hedefleri olan, hata yapmaktan korkan, bir şeyleri başaramamaktan çekinen insanların yaşam koçuna ihtiyacı vardır. Yaşam koçu size geçmişte nerede hata yaptığınızı gösterecektir.
Yaşam koçları insanların ihtiyaç duyduğu her konuda yardımcı olabilir. Ancak doğru konuda uzmanlaşmış yaşam koçunun bulunması gerekmektedir. Bir yaşam koçu asla bir insana ne yapacağını söylemez. Yaşam koçu, insanlara doğru sorular sorar, aldığı yanıtlara göre bir yöne gitmesi yönünde yardımcı olur. Doğru yaşam koçları, kişilerin gitmesi gereken yol üzerinde ilerlemelerini sağlar.
Yaşam koçluğunda 4 tane modül vardır. Birinci modül life coach modülüdür, uygulayıcıdır. İkinci modül master life coach yani uzman uygulayıcıdır. Üçüncü modül profesyonel life coach olmaktadır. Bu modülde eğitim verilebilir, eğitmenler yetiştirilebilir. Son olarak da professional life coach trainer dediğimiz, eğitimcilerin eğitimcisi noktasına gelmek mümkündür.
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