Yaşam koçluğu nedir? Yaşam koçu eğitimi nasıl alınır?

Yaşam koçluğu da aynı NLP gibi 4 tane modülden oluşuyor. Kişi ilk önce life coach olur, bunun için de yaklaşık 70-80 saatlik eğitim alır. Bazı yerlerde 100 saate kadar çıkabilir. İkinci modülde master life coach eğitimi alınır. Yani artık uzman uygulayıcı noktasına gelinir. Kişi 100 saate yakın bir eğitim alır. Bundan sonraki hayatında birilerine koçluk yapabilecek noktaya gelir. Üçüncü modülde profesyonel life coach olunur. Artık eğitimler verilebilir, eğitmenler yetiştirilebilir. Son modülde ise life coach trainer noktasına gelinir. Eğitimler verilen ve eğitmenler yetiştirilen koçluk olur. Yaşam koçluğu eğitiminin tamamı yaklaşık 500 saatten oluşan bir eğitim programıdır.

KİMLER YAŞAM KOÇU OLABİLİR?

Bir insanın yaşam koçu olabilmesi için öncelikle çok iyi dinleyen birisi olabilmesi lazımdır. Karşısındaki insanın gözlerine bakabilecek, duruşu, hitabı ve diksiyonuyla senin yanındayım diyebilecek birisi olmalıdır.

Aynı zamanda da halden anlayan birisi olunmalıdır. Yaşam koçu denen insanın, yaşam tecrübesinin de çok iyi noktada olması lazımdır. Hayatta hiçbir acıyı tecrübe etmemiş bir insan, başka birisinin sıkıntılarını dinlediğinde onu anlayabilmesi çok mümkün değildir.