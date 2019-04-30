"Yaşam koçu"nun tepki çeken "çocuk tacizi" paylaşımı

YILDIZ AKTAŞ - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, kendini "yaşam koçu" olarak tanıtan Çolpan Işın Taner'in, Küçükçekmece'de 5 yaşında bir çocuğun tacize uğraması olayına ilişkin, sosyal medya üzerinden, "Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti’nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti’yi destekleyenlerden biri olacaksa bunu yaşamış olması daha iyidir." şeklindeki paylaşımına tepki gösterdi.

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki bir çocuğun tacize uğraması olayı gündemdeki sıcaklığını korurken, kendini "yaşam koçu" olarak tanıtan Çolpan Işın Taner'in, sosyal medya üzerinden olayla ilgili yaptığı yorum, büyük tepkilere neden oldu.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Canan Kalsın, Taner'in, taciz olayı ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden, "Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti’nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti’yi destekleyenlerden biri olacaksa bunu yaşamış olması daha iyidir." şeklindeki paylaşımına ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.