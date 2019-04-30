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"Yaşam koçu"nun tepki çeken "çocuk tacizi" paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2019 13:25 | Son Güncelleme

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Canan Kalsın, kendini "yaşam koçu" olarak tanıtan Çolpan Işın Taner'in, Küçükçekmece'de 5 yaşında bir çocuğun tacize uğraması olayına ilişkin, "Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti’nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti’yi destekleyenlerden biri olacaksa bunu yaşamış olması daha iyidir." şeklindeki paylaşımına tepki gösterdi - Kalsın: - "Söz konusu paylaşım, insanı dehşete düşürüyor. Bu insanın, gözünü karartarak bunu söyleyebilmesi normal bir ruh halinin işareti değildir. Bu hiçbir tahayyülün, hiçbir görüşün, hiçbir inancın kabul edemeyeceği bir durum. İnsanı dehşete düşürüyor. İnsanlık adına utanç duydum. Bunların gözünü, kalbini bu kadar ne kararttı?"

YILDIZ AKTAŞ - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, kendini "yaşam koçu" olarak tanıtan Çolpan Işın Taner'in, Küçükçekmece'de 5 yaşında bir çocuğun tacize uğraması olayına ilişkin, sosyal medya üzerinden, "Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti’nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti’yi destekleyenlerden biri olacaksa bunu yaşamış olması daha iyidir." şeklindeki paylaşımına tepki gösterdi.

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki bir çocuğun tacize uğraması olayı gündemdeki sıcaklığını korurken, kendini "yaşam koçu" olarak tanıtan Çolpan Işın Taner'in, sosyal medya üzerinden olayla ilgili yaptığı yorum, büyük tepkilere neden oldu.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Canan Kalsın, Taner'in, taciz olayı ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden, "Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti’nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti’yi destekleyenlerden biri olacaksa bunu yaşamış olması daha iyidir." şeklindeki paylaşımına ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Söz konusu paylaşımı okuduğunda dehşete düştüğünü anlatan Kalsın, bu kişinin insanlıktan nasibini almadığını vurguladı.

Kalsın, şunları söyledi:

"Bu insanın gözünü karartarak, bunu söyleyebilmesi normal bir ruh halinin işareti değildir. Bu, hiçbir tahayyülün, hiçbir görüşün, hiçbir inancın, kabul edebileceği bir durum değil. İnsan dehşete düşüyor. İnsanlık adına utanç duydum.

Bunların gözünü, kalbini bu kadar ne kararttı? Bu kadın nasıl bu kadar kötü olabildi? Dünyanın herhangi bir yerinde, hangi inanca, hangi ırka sahip olursa olsun masum bir çocuk için birinin bunları söyleyebilmesi akla hayale sığmıyor.

Bu kişinin cezai ehliyeti var mı yok mu önce ona bakmak, akıl sağlığını kontrol ettirmek lazım. Bu sağlıklı bir ruh durumu değil. Kabul edilebilir değil. Hukuki olarak da savcılar, harekete geçti diye düşünüyorum. KEFEK olarak biz bunu kınıyoruz. KEFEK üyeleri adına tepki göstermeyi düşünüyoruz. İnsanlık adına gerçekten utanç duyduk. Mecliste de Genel Kurulda da bu konuyu ele almak gerekir. Mecliste kurulma aşamasında olan çocuklarla ilgili bir alt komisyon var. Bu konuları buralarda tartışmak gerekir. Tüm çocuklarımız için bu konuyu konuşmamız lazım."

Kalsın ayrıca, böyle bir durumun, bu tür olayların "partiler üstü mevzu" olduğuna dikkati çekerek, herkesin, böyle bir yoruma, paylaşıma tepki göstermesi gerektiğini kaydetti.

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canan kalsın KEFEK

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