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Yaşam sürenizi tahmin edebileceğinizi biliyor muydunuz? Flamingo testi erken ölüm riskinizi belirtiyor

03.10.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ne kadar süre yaşayacağımız en merak edilen konular arasında bulunuyor. Beslenme düzenimiz, alışkanlıklarımız, hastalıklarımız bu sürenin uzayıp azalmasına neden olabiliyor. Yapılan araştırmalara göre evde kolayca yapacağınız flamingo testi yaşam sürenizi öğrenmenizi sağlayabilir.

Yaşam sürenizi tahmin edebileceğinizi biliyor muydunuz? Flamingo testi erken ölüm riskinizi belirtiyor

Değişen yaşam koşulları erken ölüme sebep olabiliyor. Uzmanlar erken ölümü önlemek adına şekerli, yağlı, tuzlu, paketli gıdalar tüketilmemesini, sigara ve alkolden uzak durulmasını, düzenli olarak egzersiz yapılmasını öneriyor. Hareketsiz yaşam ve zararlı alışkanlık çeşitli hastalıklara yol açıyor. Bu da erken ölüme sebep olabiliyor. Bilim insanları yaşam süresi ile ilgili araştırmalar yapıyor. Brezilya'lı uzmanlar yaptıkları araştırmalarda flamingo testi ile yaşam sürenizi öğrenebileceğinizi buldu.

YAPAMAYANLARIN ÖLÜM OLASILIĞI İKİ KAT DAHA FAZLA

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Brezilyalı uzmanlar, yaşları 50 ile 75 arasında değişen 2 bin kişi ile araştırma yaptı. Flamingo testini tamamlayamayan gönüllülerin, testi kolaylıkla geçenlere kıyasla erken ölme olasılığının yüzde 84 daha fazla olduğunu bulundu. Brezilya’daki araştırmacılara göre ‘Flamingo’ egzersizini tamamlayamayanların erken ölüm olasılığı yapabilenlere göre neredeyse iki kat daha fazla olduğunu buldu.

DESTEKSİZ TEK AYAK ÜZERİNDE DURABİLMEK GEREKİYOR

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Yaşları 50 ile 75 arasında değişen 1.700’den fazla katılımcı, herhangi bir destek olmadan 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde durmak da dahil olmak üzere çeşitli fitness testlerine tabi tutuldu. Bu, bir ayağın önünü diğer alt bacağın arkasına yerleştirmeyi, kolları yanlarda tutarken ve dümdüz ileriye bakmayı içeriyordu.

ARAŞTIRMA YEDİ YIL SÜRDÜ

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Rio de Janeiro’daki CLINIMEX Egzersiz Tıbbı Kliniğinde araştırmacılar tarafından yürütülen ve her bir katılımcının ortalama yedi yıl boyunca izlendiği çalışma süresince 123 kişi hayatını kaybetti. British Journal of Sports Medicine’de yayınlanan sonuçlar, tek ayak üzerinde 10 saniye desteksiz duramayanların herhangi bir nedenle ölme olasılığının yüzde 84 daha fazla olduğunu gösteriyor. Baş araştırmacı Dr Claudio Gil Araujo, günlük yaşam için iyi düzeyde dengeye ihtiyaç olduğunu ve denge kaybının ‘sağlığa zararlı’ olduğunu söyledi.

BOL BOL EGZERSİZ YAPILMALI

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Flamingo testini geçemeyen kişiler denge çalışmaları yapmalı ve egzersize ağırlık vermeliler. Uzmanlar bu testi geçemeyen kişilerin bol bol yürüyüş yapmaları gerektiğini belirtiyor.

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