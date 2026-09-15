Yaşam tarzına göre günde kaç fincan kahve içmelisin?

En az yirmi dakikaya anca toparlarım.

1/8 Sabahları kendine gelmen ne kadar sürüyor?

2/8 İş yerindeki en yoğun saatleri genellikle nasıl geçiyor?

Eğlenceli bir konser veya keyifli bir tiyatro.

Birkaç saatlik bir doğa yürüyüşü.

3/8 Hafta sonu için hangi plan sana daha yakın?

4/8 Bir arkadaşın son dakika “Çıkıp bir şeyler içelim mi?” dedi. Ne yaparsın?