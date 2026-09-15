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Yaşam tarzına göre günde kaç fincan kahve içmelisin?

Kimi insan sabah kahvesini içmeden gözünü bile açamıyor, kimi ise kahveyi tamamen bir eşlikçi olarak görüyor. Peki senin yaşam tarzına göre günde kaç fincan kahve içmen gerekiyor? 👇

Yaşam tarzına göre günde kaç fincan kahve içmelisin?

Yaşam tarzına göre günde kaç fincan kahve içmelisin?

1/8

Sabahları kendine gelmen ne kadar sürüyor?

Sabahları kendine gelmen ne kadar sürüyor?
Gözümü açmam bile başarı sayılır. 🙄
En az yirmi dakikaya anca toparlarım.
Duşumu alır, hızlıca güne başlarım.
Sabahları benden hızlısı yoktur!
2/8

İş yerindeki en yoğun saatleri genellikle nasıl geçiyor?

İş yerindeki en yoğun saatleri genellikle nasıl geçiyor?
Öğlene kadar zor dayanıyorum.
Öğleden sonra açılıyorum.
Sabah başlar, akşama kadar aynı tempoda devam eder.
Yoğunluk benim doğal yaşam alanım...
3/8

Hafta sonu için hangi plan sana daha yakın?

Hafta sonu için hangi plan sana daha yakın?
Evde kalıp dünyayla bağlantımı kesmek.
Birkaç saatlik bir doğa yürüyüşü.
Arkadaşlarla akşam yemeği.
Eğlenceli bir konser veya keyifli bir tiyatro.
4/8

Bir arkadaşın son dakika “Çıkıp bir şeyler içelim mi?” dedi. Ne yaparsın?

Bir arkadaşın son dakika “Çıkıp bir şeyler içelim mi?” dedi. Ne yaparsın?
Son dakika planlarına dahil olamam!
Müsaitsem giderim.
İşimi gücümü bırakır, giderim.
Nereye gideceğimize bağlı. 🤔
5/8

Gün içinde enerjinin en yüksek olduğu zaman hangisi?

Gün içinde enerjinin en yüksek olduğu zaman hangisi?
Uykumu aldıysam tüm gün enerjik olurum!
Sabah saatleri.
Öğleden sonra ancak modumu yakalarım.
Akşam, hatta gece saatleri!
6/8

Yoğun bir günün arasında 20 dakikalık boşluğun çıktı. Ne yaparsın?

Yoğun bir günün arasında 20 dakikalık boşluğun çıktı. Ne yaparsın?
Sessiz bir köşe bulup biraz kafamı dinlerim.
Sosyal medyada gezinirim.
Kahvemi alır, kısa bir mola veririm.
Bir arkadaşımı arar, sohbet ederim.
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Hangi tatil planı tam senlik?

Hangi tatil planı tam senlik?
Otel, havuz, şezlong... Kimse beni rahatsız etmesin!
Biraz deniz, biraz da şehir turu!
Her akşam farklı bir mekanda olacağım bir tatil!
Tarihi ve kültürel bir gezi rotası!
8/8

Akşam eve geldiğinde genellikle nasıl bir halde olursun?

Akşam eve geldiğinde genellikle nasıl bir halde olursun?
Gün bitmiş, ben de bitmiş olurum...
Biraz dinlenirsem kendime gelirim.
Yemek, duş, tv keyfi derken akşam devam eder!
Daha gün bitmedi ki! Dışarı çıkmaya bile enerjim var!
Anahtar Kelimeler:
Philips Kahve Philips Ev Aletleri
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