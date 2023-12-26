Yaşar Okuyan öldü mü? Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

Yaşar Okuyan öldü mü, kimdir gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Entübe edildiği öğrenilen Eski Çalışma Bakanı'ndan üzen haber geldi.

YAŞAR OKUYAN ÖLDÜ MÜ?

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ESKİ ÇALIŞMA BAKANI YAŞAR OKUYAN KİMDİR?

Yaşar Okuyan, 28 Ağustos 1950 yılında Aslen Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy'den Yalova'nın Elmalık köyüne yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

MHP, ANAP, DYP, HYP ve CHP dahil olmak üzere dokuz farklı partide siyaset yaptı. 1995-2002 yılları arasında Yalova milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.

İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olan Yaşar Okuyan, 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabirlik, foto muhabirlik, köşe yazarlığı, istihbarat müdürlüğü yaptı ve sürekli basın kartı almaya hak kazandı.

Bir dönem İmbat Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

Yaşar Okuyan, evli ve üç çocuk babasıdır. 1980 öncesinde MHP'de siyaset yaptığı dönemde, kardeşi Arif Okuyan TKP üyesiydi ve parti organlarından Ürün dergisinin sahibiydi.





