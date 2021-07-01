Yaşayan en yaşlı erkek açıklandı! Uzun yaşamın sırrı: Merhamet

Guinness, Porto Rikolu Emilio Flores Marquez'in 112 yıl 326 günle dünyanın yaşayan en yaşlı erkeği olduğunu duyurdu.

Arkadaşları tarafından "Don Milo" olarak bilinen Marquez, ömrünün uzunluğu ile ilgili soruya, ‘Uzun yaşamanın sırrı merhamette’ dedi.

''SEVGİ İLE BÜYÜDÜM''

Guinness’e konuşan Marquez, "Babam beni sevgiyle büyüttü ve herkesi sevmeyi öğretti. Bana ve kardeşlerime her zaman iyilik yapmamı, her şeyi başkalarıyla paylaşmamı söyledi” şeklinde konuştu.

11 çocuklu ailenin en büyük ikinci çocuğu ve ailesinin ilk oğlu olan Marquez, ailesinin şeker kamışı çiftliğinde çalıştığını, sadece üç yıl eğitim gördüğünü belirtti.

Dört çocuğu olan Marquez, 75 yıllık eşi Andrea Perez De Flores’i, 2010 yılında kaybetmişti.

DAHA ÖNCEKİ REKOR SAHİBİ 111 YAŞINDAYDI

Porto Rikolu Emilio Flores Marquez’den önce, 111 yıl 219 günlükken hayatını kaybeden Romanyalı Dumitru Comanescu yaşayan en yaşlı erkek unvanının sahibiydi.



