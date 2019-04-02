Yaşı, mesleği ile yarışıyor

Memlekette hiç yaşıtının ve dostunun kalmadığını belirten asırlık çınar; makasını, dikiş makinesini kendisine dost edindiğini belirterek, “Hiç yaşıtım kalmadı. Kahvelerde hiç dostum yok. Dükkanımdan başka gidip gelecek bir yerim olmadığı gibi yapacak bir işim de yok. Bu nedenle işime devam ediyorum” dedi.

Koçarlı merkezde yaşayan evli ve 4 çocuk babası 92 yaşındaki Yaşar Emre, 80 yıldır işinin başında olan ender insanlardan biri olarak tarihe geçti. Gençlik yıllarında birçok çırak yetiştiren Yaşar Emre, yetiştirdiği çırakların kimisi emekli olup kimisi de vefat edip işi bıraktığını kendisinin ise halen işinin başında olduğunu söyledi.