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Yaşlı adam camiye giderken kaza yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 14:09 | Son Güncelleme

Bilecik’te eşini ve eşinin arkadaşını mevlide bırakarak cuma namazına giden yaşlı adam geçirdiğini trafik kazası sonucu yaralandı.Alınan bilgilere göre, kaza, Bilecik’in Ertuğrulgazi Mahallesi Hakkı Sokak üzerinde yaşandı.

Yaşlı adam camiye giderken kaza yaptı

Bilecik’te eşini ve eşinin arkadaşını mevlide bırakarak cuma namazına giden yaşlı adam geçirdiğini trafik kazası sonucu yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza, Bilecik’in Ertuğrulgazi Mahallesi Hakkı Sokak üzerinde yaşandı. Eşini ve eşinin arkadaşını mevlide bırakarak cuma namazına giden Mustafa T. (72) yönetimindeki 34 ETU 52 plakalı otomobil ile Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Fatih A. idaresindeki 11 EL 840 hafif ticari araçla sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Meydana gelen kazada, Mustafa T. yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaşlı adam camiye giderken kaza yaptı

Yaşlı adam camiye giderken kaza yaptı

Yaşlı adam camiye giderken kaza yaptı

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