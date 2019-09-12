Yaşlı adamın organları 3 kişiye umut oldu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de huzurevinde kalan ve dün beyin ölümü gerçekleşen 71 yaşındaki adamın organları, 3 kişiye nakledildi.

Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Şahap Arslantürk, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Arslantürk'ün dün hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi de Aslantürk'ün vasiyeti üzerine organlarını bağışlama kararı aldı.

Yaşlı adamdan alınan karaciğeri Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, 2 böbreği ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastenesinde organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü İstiklal Okur, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Huzurevi tecrübedir. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz sakinlerimizden. Şahap Bey bize ölürken bile hayat kurtarabileceğini, umut olunabileceğini göstermiş, 3 kişiye umut olmuştur. Bu vefat bizi üzmekle beraber, yeni bir kıvılcıma yol açmıştır. Huzurevi ailesi olarak gelecek hafta organ bağışı için kampanya başlatıp, başta Çanakkale Huzurevi sakinleri ve çalışanları olmak üzere herkesi organ bağışı için seferber olmaya davet edeceğiz." dedi.

Çanakkale Organ Nakli İl Koordinatörü Dr. Azem Ülkü ise "Merhuma rahmet diliyorum. Ailesine de organlarını bağışladıkları için teşekkür ediyorum. 3 kişi Şahap amca sayesinde sağlığına kavuştu." diye konuştu.

Organları bağışlanan Şahap Aslantürk'ün cenazesi ise defnedilmek üzere memleketi Ordu'ya gönderildi.

