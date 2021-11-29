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  4. Yaşlı çifti katledip 'Hatırlamıyorum' demişti! Akıl sağlığı yerinde çıktı

Yaşlı çifti katledip 'Hatırlamıyorum' demişti! Akıl sağlığı yerinde çıktı

29.11.2021 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nin Vize ilçesinde hırsızlık amacıyla girdiği evde 73 ve 72 yaşlarındaki Aykut ve Vesile Küçükesin'i öldüren sanık Caner Yaşguç'un yargılanmasına devam edildi.

Yaşlı çifti katledip 'Hatırlamıyorum' demişti! Akıl sağlığı yerinde çıktı

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Yaşguç'un ifadesi, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındı. Maktul çiftin oğlu ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Mahkeme Başkanı Hüseyin Gedik, önceki celse talep edilen sağlık raporunun dosyaya eklendiğini dile getirerek, sağlık raporunda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edildiğini belirtti.

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Kasten öldürme suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, cinsel saldırıdan 12 yıl, silahlı yağmadan 10 yıl ve uyuşturucu kullanmaktan 2 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Yaşguç, hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Aykut Küçükesin ile evin salonunda boğuştuğunu anlatan Yaşguç, Vesile Küçükesin ile nerede boğuştuğunu ve nasıl öldürdüğünü hatırlamadığını ileri sürdü.

Öldürürken bıçak kullanıp kullanmadığını da hatırlayamadığını iddia eden Yaşguç, "Kadını nasıl yatak odasına sürüklediğimi hatırlamıyorum. Sadece kendime geldiğimde masanın üzerinde 900 lira ve araba anahtarı vardı. Parayı ve arabayı alıp kaçtım. Yakalandığım yere de nasıl gittiğimi hiç hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, sanık Yaşguç'un "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "gece vakti silahlı yağma" ve "uyuşturucu kullanma" suçlarından cezalandırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Vize ilçesinde 25 Ağustos 2020'de Küçükesin ailesine ait otomobilin hızla evden uzaklaştığını gören komşuları, evin mutfak camının açık olduğunu fark edip ihbarda bulunmuş, adrese gelen polis ve sağlık ekipleri çiftin öldürüldüğünü belirlemişti. Çiftin otomobiliyle kaçan zanlı, kovalamaca sonucu Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı kırsal Karabürçek Mahallesi'nde kaza yapınca yakalanmıştı. Tutuklanan zanlının 30 suç kaydının bulunduğu tespit edilmişti. (AA)

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cinayet Kırklareli
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