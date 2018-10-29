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Yaşlı çiftin Anıtkabir'deki görüntüsü duygulandırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2018 11:48 | Son Güncelleme

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşku ile kutlanıyor. On binlerce insan Cumhuriyetin 95'inci yılında Ata'nın huzuruna Anıtkabir'e koştu. Devlet erkanının ziyaretinin hemen ardından yaşlı bir çiftin Anıtkabir merdivenlerini birbirlerinden destek alarak, bastonları ile güçlükle çıktığı an günün karesi oldu...

29 Ekim 1923... Üzerinden tam 95 yıl geçti. Cumhuriyetin 95'inci yılı tüm yurtta her yıl olduğu gibi coşkuyla kutlanıyor. Saatler 10.30'u gösterdiğinde devlet erkanı Aslanlı yoldan yürüyerek Ata'nın huzuruna çıktı. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

On binler Cumhuriyetin 95'inci yılı için Ata'nın huzuruna Anıtkabir'e koştu. Anıtkabir'deki törenin hemen ardından yaşlı bir çift kameralara takıldı. Yürümekte güçlük çeken çift birbirinden destek alarak merdivenleri çıktı. Bastonlarının desteği ile merdivenleri çıkmayı başaran vatandaşlar Ata'nın huzuruna çıktı.

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cumhuriyet bayramı mustafa kemal atatürk Anıtkabir

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