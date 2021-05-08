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Yaşlı kadının çaresizliği! Koronavirüs aşısı olduktan sonra vücudu morarmaya başladı

08.05.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AstraZeneca aşısının ilk dozu yapılan yaşlı kadın aşıdan sonra hastanede tedavi görmeye başladı. Doktorlar, sağlık sorunlarına neyin yol açtığını anlamaya çalışırken, ailesi aşıya bir tepki olabileceğinden korkuyor.

Yaşlı kadının çaresizliği! Koronavirüs aşısı olduktan sonra vücudu morarmaya başladı

Avustralya'da AstraZeneca aşısı olduktan hemen sonra hastaneye kaldırılan yaşlı kadın bir dizi sağlık sorunuyla baş başa kaldı.

DeBoick adındaki yaşlı kadın, aşı olduktan iki hafta sonra dilinde fark ettiği leke sonrası hastaneye kaldırıldı. Kısa süre sonra diş etleri kanamaya ve vücuduna dokunduğunda büyük morluklar oluşmaya başladı.

''AŞININ YAN ETKİSİ OLMASINDAN KORKUYORUZ''

DeBoick’in kızı annesinin fotoğraflarını Facebook gönderisi olarak paylaştıktan sonra, ''Bunun aşının yan etkisi olmasından korkuyoruz. Bu fotoğraflar ilk iki gün içinde çekildi ve morluklar vücudunun her yerine giderek yayıldı'' dedi.

DALAĞI ALINACAK

Hastanede iki hafta geçiren 80 yaşındaki kadın şimdi dalağının çıkarılması ihtimaliyle karşı karşıya. Sağlık Bakanlığı DeBoick’in durumunu araştırırken doktorlar sağlık sorunlarına neyin sebep olduğunu bulmaya çalışıyor. Sağlık sorunlarının nedeni bulunana kadar ikinci dozu beklemeye alındı.

AYRINTILI VERİ TALEP EDİLDİ

Avrupa ilaç düzenleme kurulu, AstraZeneca aşısı almış kişilerde nadir görülen sinir dejenerasyon bozukluğuna ilişkin raporları gözden geçirdiğini ve şirketten vakalar hakkında daha ayrıntılı veri talep ettiğini söylüyor.

Nisan ayında İngiltere’de 7 kişi AstraZeneca tarafından geliştirilen corona virüs aşısını olduktan sonra oluşan kan pıhtısından hayatını kaybetmişti.

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Aşı

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