Yaşlı kadının çifte bayram sevinci

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bacaklarındaki ve belindeki rahatsızlıktan dolayı koltuk değnekleri ile yaşama tutunmaya çalışan 65 yaşındaki Şerife Sevinç’in bayram sevinci kendisine hediye edilen akülü araba ile ikiye katlandı.

Seydişehir ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi’nde iki çocuğunun işleri nedeni ile başka yerlerde oturmasından dolayı yalnız başına yaşayan ve rahatsızlığından dolayı yürümekte güçlük çeken Şerife Sevinç’in bu durumunu öğrenen, ilçede faaliyet gösteren Ümit Çocukları Derneği yetkilileri harekete geçerek bir hayırseverin bağışladığı akülü arabayı Şerife Sevinç’e hediye etti. Akülü arabayı görünce gözyaşlarını tutamayan Sevinç, dernek yetkililerine dualar etti.

Dernek Başkanı Münevver Yalçınkaya, “Ümit Çocukları Derneği olarak bir engellimizin daha hayatına dokunmak için buradayız. Şerife ablamız yakınları aracılığı ile bize akülü araba için başvurdu, geldik inceledik. Kullanabileceğine ve uygun olduğuna karar verdik. Sağ olsun bağışçılarımızdan birisi bir akülü araba bağışladı ve biz aracı olarak geldik ve Şerife ablamıza akülü arabasını teslim ettik. Onun mutluluğunu paylaştık. Bayram öncesinde güzel bir bayram hediyesi olduğunu düşünüyoruz, tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



